孕媽媽「睡不滿7小時」要注意！　醫示警：恐致胎兒神經發育遲緩

▲研究發現，孕婦睡眠不足，生出的小孩可能更容易神經發展遲緩。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

睡眠不足太危險！最新研究發現，睡眠不足的孕婦，生出的小孩可能伴隨更高的「神經發展遲緩」風險，尤其是男性胎兒。此外，該研究也指出，母親在孕期的葡萄糖代謝可能會影響胎兒的胰島素分泌，進而影響神經發育。

根據《路透社》報導，這項報告是由安徽醫科大學的朱鵬博士率領進行研究，在本月26日發表於《臨床內分泌與代謝期刊》（Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism），調查女性在懷孕期間睡眠時間的長短，與其後代神經發育遲緩的關係，目的是為促進孕婦健康和兒童發育，同時改善母親睡眠。

這項研究追蹤了7059對母嬰，並收集了孕婦在懷孕期間第24至28周和第32 至36周的睡眠數據。該研究指出，每晚平均睡不滿7小時的孕婦，胎兒神經發展更會受到影響，且在男孩身上更為明顯。

研究資料顯示，嬰兒在情緒、行為、運動、認知或言語能力上的神經發展風險，與臍帶血中血清C胜肽的濃度有關，C胜肽是胰臟在製造胰島素過程中產生的副產品。

研究人員指出，懷孕期間睡眠時間較短，已知與葡萄糖耐性障礙、胰島素抗性和妊娠糖尿病等高風險有關，而這些風險本身就會影響嬰兒的神經發展。

不過，這項研究無法單獨證明睡眠不足會導致神經發展遲緩，僅能證實母親在懷孕期間的葡萄糖代謝，可能會影響胎兒的胰島素分泌，進一步影響胎兒的神經發展。

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