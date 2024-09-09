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原來跟12星座交往還有分「幾分糖」？獅子算全糖、無糖冠軍不意外

▲▼國外研究指出情侶用「我們」比起「我」感情會更加緊密。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原來和12星座談戀愛就跟點手搖飲一樣，還有分「幾分糖」！？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

每個人對愛情的期待都不同，有人希望愛情如蜜糖般甜美，有人則追求細水長流的平淡幸福，12星座中的每一個星座在愛情裡的表現也各有千秋。有些星座會用盡一切辦法來哄你開心，讓你感受到濃烈的愛意，有些星座則會以踏實的行動來表達他們的真心。和12星座戀愛究竟有多甜呢？一起跟著《星座好朋友》看看每個星座的愛情特質，看看他們在戀愛中會為你帶來怎樣的甜蜜滋味！

牡羊座
和傻牡羊談戀愛還是很甜的，他們會想著法地哄你開心，生怕自己給你的不夠多。牡羊座的人熱情洋溢，總是充滿活力，他們會用各種方式讓你感受到他們的愛。然而，別忘了他們是個火爆的星座，脾氣來得快去得也快，自己認為沒錯的事就算再愛你也不會服軟，這是他們的BUG，很難修正得了。儘管如此，他們的真心和熱情仍然能讓你感受到滿滿的甜蜜。

金牛座
跟牛魔王談戀愛不是很甜，因為你不一定知道哪個地方做不好就會惹到他。金牛座的人固執且較為內向，他們不善於表達自己的情感，常常選擇用冷戰來處理問題，這種冷戰加上白眼的情況，誰能受得了？他們的愛情表達方式可能也會讓你感到有些壓抑，但他們內心其實是很在乎你的，只要耐心理解、走入他們的內心，你們的愛情也能夠找到屬於自己的甜蜜點。

雙子座
雙子座的戀愛甜也就甜在前半段。在熱戀的時候，雙子座的人會用盡一切辦法討你歡心，甚至連星星和太陽都想摘給你，怎麼表達愛意都嫌不夠。可是熱戀來得快去得也快，當他們的熱情消退後，你可能會感到被冷落。雙子座的人喜歡新鮮感，當新鮮感過去，他們的愛也可能隨之淡去，儘管如此，他們在熱戀時的甜蜜依然讓人難以忘懷。

▲▼感情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

巨蟹座
和巨蟹座的戀愛很甜，因為他們的脾氣真的超級好。巨蟹座的人溫柔體貼，總是能夠給予你無微不至的關懷，無論多麼無理取鬧他都會哄著你、讓著你，還很貼心地照顧你，讓你沒有地方可挑剔。像巨蟹座這麼寵人的，星座界可以說就他們這一個。他們的愛情總是充滿溫暖和安全感，讓你感受到如同家一般的甜蜜。

獅子座
獅子王的戀愛屬於超級甜，可以算是全糖等級，因為他們會用盡一切辦法來哄對方開心！獅子座的人熱情大方，毫不吝嗇地去表達自己的喜歡之情，不僅行動上給你驚喜，嘴裡也不會斷了甜言蜜語，就好像把你泡在蜂蜜裡一樣。不過他們也喜歡被崇拜，希望自己的愛人能夠感受到他們的用心。和獅子座戀愛，你會感受到如同童話般的甜蜜。

處女座
和機智處女座談戀愛也是特別甜，雖然他們平時很嘮叨，但面對自己喜歡的人就說不出話了。處女座的人細心且周到，總是一股腦地對人家好，雖然表達上可能有所欠缺，但行動中總是一直在向你訴說他有多麼愛你。他們會用實際行動來證明自己的愛，讓你感受到他們的真心實意。和處女座在一起，會感受到細膩而持久的甜蜜。

▲▼感情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

天秤座
糾結天秤座的戀愛一直都平淡如水，但是卻讓你一直感受到溫暖。天秤座的人優雅且講求平衡，他們的愛情不會過於濃烈，但卻能讓你一直感受到安心。然而，若即若離的狀態還是有可能會讓你一直保持緊張。他們是個能把兩人關係掌控得令你著迷的星座，和天秤座戀愛，你會感受到一種細水長流的甜蜜。

天蠍座
天蠍座的戀愛很甜的！不要看他們不食人間煙火的樣子，他們是會用真心去愛自己的戀人。天蠍座的人深情且專一，不會讓自己的戀人受一點傷，只唯恐自己不能好好保護對方。他們的愛情深沉且濃烈，讓你感受到無比的甜蜜和安全感，和天蠍座戀愛，你會感受到無與倫比的深情。

射手座
浪漫射手座是個很會玩的星座，和他們戀愛是很甜，他們能把你哄到上天堂，讓你感受到無比的快樂。而且射手座的人熱愛冒險，總是能夠帶給你新鮮感，然而他們的愛是有保質期的，過期可能就真的愛不起來了。射手座無論從每個面向看都好，但就是持續戀愛的時間太短，因此也經常傷了對方的心。儘管如此，他們在戀愛中的甜蜜依然讓人難以忘懷。

▲笑,曖昧,甜蜜,情侶,戀愛,感情,幸福。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

魔羯座
魔羯座照理來說是沒有什麼戀愛體質的，但是和他們戀愛卻很甜。因為他們會把你當成小孩子來照顧，時間久了可能忽然驚覺自己怎麼連生活都不能自理。土象星座的人都不太會表達情感，但是行動上卻很積極，因此他們善用實際行動來證明自己的愛，讓你感受到無比的踏實和安心。和魔羯座在一起，你會感受到一種穩定而持久的甜蜜。

水瓶座
天才水瓶座的戀愛不是很甜，甚至還可以算微糖或無糖，因為他們本來就是個性冷淡風。水瓶座的人獨立且理性，總是需要愛人供著、捧著。他們在戀愛關係中傾向於合作夥伴，而不是把你當成靈魂伴侶，那是因為在他們心裡認為「自己超級完美」，沒人能夠match得上。他們的愛情可能讓你感到有些冷淡，但他們內心其實也是在乎你的。和水瓶座戀愛，你需要更多的理解和包容。

雙魚座
雙魚座的戀愛算是一般甜，但也很虐。他們會想辦法搞浪漫讓你開心，別忘了雙魚座的人浪漫且多情，總是能夠給予你驚喜和感動。然而，他們戲演多了，也會因為你的不及時關心而自己生悶氣，愛人要是沒發現那就更氣了，懷疑你不愛他了，或者外面有別人了。他們的愛情充滿戲劇性，讓你感受到甜蜜的同時也需要更多的耐心。和雙魚座戀愛，你會感受到如同電影般的甜蜜和波折。

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