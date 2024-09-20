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「孕產安全你我共守」安泰醫院響應2024年病人安全週

▲2024年安泰醫院響應病人安全週 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024年安泰醫院響應病人安全週 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

世界衛生組織將每年的9月17日訂定為「世界病人安全日」。衛生福利部為響應世界病人安全日，邀集醫療院所共同舉辦病安活動，今年的活動聚焦於「孕產安全•你我共守」及「安全診斷‧健康把關」。

▲2024年安泰醫院響應病人安全週 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024年安泰醫院響應病人安全週 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今年安泰醫院為推廣病人安全週活動，以多元方式邀請民眾共同響應，在今(20)日舉辦「安全健康．你我守護，有話我會說」的點燈儀式正式為病安週揭開序幕。本次活動的亮點之一是點燈儀式，象徵著病人安全的守護，也邀請現場民眾和院內同仁可以將對醫院的建議或對病人安全的想法寫下來，並掛在象徵醫病合作的病安樹上，強化院方與病人的互動及溝通。

這次病人安全週活動中國化學製藥股份公司也共同積極響應，醫品部設計有趣的有獎徵答活動，透過簡單的問答形式，讓現場民眾及醫療人員宣導安全診斷健康及孕產安全的知識。

醫療副院長陳光銘醫師表示，民眾就醫時有四個訴求，「清楚講述」，將自己身體狀況清楚的講出來，「主動詢問」有不懂的地方要記得問醫療人員，「大聲說出來」將自己內心的想法講出來，「健康存摺」定期追蹤自己的健康狀況。希望大家能對自己的健康狀況更清楚，勇敢說出來內心的問題和想法，醫護人員才知道該怎麼幫助你們。

婦兒副院長王仁星醫師說明，因應目前面臨生育率極低、嚴重少子化的挑戰，所以我們非常重視每一位孕產婦，希望孕產婦和其家屬共同守護孕產安全，了解自己是否為高危險產婦，並知道自己孕產的風險因子有哪些，安泰醫院婦產科也有專屬的官方賴APP，加入群組後，有24小時專門的醫療人員，可以快速的在線上協助解決您的問題。

榮譽院長蘇清泉表示，呼籲民眾共同參加病人安全週宣導活動，增進民眾及醫療人員知能，鼓勵民眾在就醫有疑慮時，勇於反應自己的疑慮，與醫療團隊共同守護病人安全，提升友善就醫環境，營造正向病人安全文化。

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