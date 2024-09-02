當12星座男「無限包容」4件事　不用懷疑就是「愛了愛了」

▲戀愛中的「包容度」對於不少人來說，就是可以判斷愛不愛的關鍵！（圖／翻攝自Pexels、pixabay）

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當喜歡上一個人的時候，不僅愛意會在心中蔓延，還會逐漸滋生出「包容」的心理狀態。但是這種包容並不是一味地忍讓，絕大部分是源自於對愛人的理解和尊重！所以《星座好朋友》就發現，有些12星座男在談戀愛初期都會像個小男孩一樣，對很多事情在意計較，總是在乎自己多一些，但是慢慢的，他們就會開始收斂自己的脾氣，甚至容忍度也會變高！

「等待你的時間」

牡羊男、獅子男、射手男

火象星座男其實脾氣真的很爆，也很容易沒耐心，其實這一點可能問他們家人或好朋友就知道，但是如果有你在，他願意等你化好妝再出門，他願意等你聯絡他，他願意跟你說「慢慢來，我等你」，而不是「你快一點好不好」。火象星座的耐心有限，但當他們遇見心儀的對象，這一切似乎就會全然改變！他們願意為你收斂火爆的脾氣、學習耐心等待，只為了與你共度美好時光。

當他們願意為你收斂脾氣，這份愛就顯得彌足珍貴！所以請珍惜他們的包容，即使偶爾火爆脾氣壓不下來，也請用溫柔和理解去回應他們的愛。當你懂得珍惜火象星座的包容，你們的愛就會更加甜蜜，更加長久！



「為你花費的金錢」

金牛男、處女男、魔羯男

土象星座的金牛男、處女男、魔羯男，給人的印象總是務實節儉，不太愛出門吃飯逛街，因為他們覺得待在家裡最省錢。然而，當他們遇到心愛的你，一切都會變得不一樣！平時精打細算，但為了心愛的你，他們願意敞開錢包，帶你吃飯、看電影，即使送你實用又精緻的禮物，也還是能感受到他們的細心和體貼。

想要感謝他們的付出，可以先從理解他們的價值觀開始做起，畢竟不是天天都在過情人節，日常尊重他們的節儉習慣，當他們為你花費金錢時，真誠地表達你的感謝，讓他們知道你很珍惜他們的付出。除了物質上的回報，你也可以用其他方式回報他們的愛，例如偷偷為他們做家事，送他們驚喜小禮物等。

「吵架時的輸贏」

巨蟹男、天蠍男、雙魚男

水象星座的巨蟹男、天蠍男、雙魚男情感豐富且細膩，在愛情中更傾向用溫柔和包容去呵護另一半。當他們深愛著你，即使在爭吵中佔了上風，也不會執著於爭輸贏，而是選擇退讓，避免說出傷人話語。因為他們害怕失去你，比起爭執的勝負，他們更珍惜與你之間的感情。

水象星座男的愛是深沉而內斂的，他們不會用甜言蜜語來表達愛意，但會用實際行動來證明。做為另一半可以學著控制自己的情緒，避免對他們說出傷人話語，水象星座男雖然能包容，但他們的內心也是脆弱的，儘管再包容，但過度的爭吵也會消磨並傷害彼此的感情。而且發生爭吵後，最好要及時與水象星座男溝通，坦承表達自己的想法和感受。

「不完美的時刻」

雙子男、天秤男、水瓶男

在愛情裡的風象星座雙子、天秤、水瓶，平常相處時就像清風拂面，溫柔且心曠神怡。然而，在不完美的意外時刻，優雅的他們也會大爆走！例如到約會場地才發現公休、要去海邊結果下大雨，其實如果沒有另一半在，他們早就抓狂了。但因為風象星座就是隨著感覺走的星座，如果有你在身邊，他為了不要破壞氣氛，就會選擇為了你忍受，雖然會懊惱，但是不會把時間花在發脾氣上。

這時候另一半可以做的是，即使他們沒有表現出來，也要理解他們面對不完美時刻的感受，甚至也可以鼓勵他們把情緒發洩出來，讓他們知道你可以接住這樣不完美的時候。最棒的就是不把問題都留给他們一個人解決，一起積極參與、共同尋找解決方法，絕對會讓他們永遠離不開你！