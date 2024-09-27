邪教要求「直播生孩子」出大包　捷克產婦痛苦喪命

▲在悲劇發生後，邪教組織把琳達的死怪罪在「頭髮灰白的魔女」身上。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

捷克一名年輕母親琳達（化名）的孩子即將出世，被邪教組織告知要透過網路直播生產過程。就在9月8日這天，她依照指示在指定地點生下孩子，但出於宗教目的，她與孩子的臍帶並未剪斷，她的狀況變得越來越糟糕，最終痛苦身亡。

鏡報報導，琳達生孩子的民宅是邪教「Life in the Heart」的指定總部，但不把臍帶剪斷的決定帶來更大的感染風險，她的狀況在數小時之內變得越來越嚴重，隔日才被送醫，但當時她已經處於情況危急狀態。醫療團隊起初診斷琳達腦死，隨後宣告琳達不治，生下的孩子則是在醫院接受治療。

在悲劇發生後，邪教組織把琳達的死怪罪在「頭髮灰白的魔女」身上。46歲邪教領袖盧卡斯（Lukas S）宣稱，當與琳達擁抱時，魔女用非語言的方式告知「當生下來的時候，我就會把人淹死」。

盧卡斯也說明當時屋內其他邪教成員曾試著搶救琳達，「我試著把她叫醒，看她的眼睛，但她沒有反應，我打了她的臉，但她就像死掉一樣，就好像她在水下待了20天一樣」，孩子父親、琳達伴侶馬里安（Marian）撥打緊急電話求助，並依照指示行動，進行胸部按壓，但她都沒有清醒過來。

針對這起事件，警方已經介入調查。當地居民則稱，不太瞭解涉案組織，只知道盧卡斯大約在1年前搬進事發住宅。另一人則說，事發住宅其實是孩子父親的房子，很聰明，是IT專業人士，「但他瘋了，他們甚至會光著腳去商店」。