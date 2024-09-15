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新莊中秋音樂饗宴金曲連發　作伙來聽不同世代台語好歌

▲新莊中秋音樂饗宴金曲連發。（圖／新北市新莊區公所提供）

▲新莊中秋音樂饗宴金曲連發。（圖／新北市新莊區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「台語月夜-2024新北市新莊中秋音樂饗宴」於14日晚間閃耀登場，新莊體育園區陽光草坪集結了曾心梅、方寧、郭忠祐、陳怡婷、歐巴尚青、黃妃等6位歌手上台演唱，吸引新莊無數民眾來到現場聆聽，正式活動開始前先請金喇叭銅管2重奏進行暖場演出，還有「帶我去月球」紀念照體驗區，照片隨拍即洗，留下活動美好回憶，周邊邀請機關單位現場宣導，參加互動遊戲還有機會獲得小禮品唷！

新莊區長朱思戎表示，新莊區大小藝文活動眾多，從公所辦理的迎新年系列活動起、上下半年共約50場的生活講座、兒童藝術季暨星光電影院及現在的中秋音樂饗宴，還有座落在新莊的藝文空間包括新莊文化藝術中心、國家電影及視聽文化中心及公私協力打造的新北青創新莊膠囊工作站，顯示新莊人文藝術能量豐富；公共建設方面，新莊體育園區、塭仔圳市地重劃開發、捷運幸福站停車場營運等等，都讓新莊越來越幸福，朝向宜居、樂活的城市更進一步。

▲新莊中秋音樂饗宴金曲連發。（圖／新北市新莊區公所提供）

▲黃妃與合唱民眾合影。

現場也有眾多民意代表與里長共襄盛舉，暖場活動由金喇叭銅管2重奏吸引大家的目光，此次更因應中秋節前夕，活動現場架設月球背景與中秋玉兔，前300位民眾可由專業攝影師為其拍照，並現場沖洗照片，讓大家把回憶帶回家，緊接著活動重頭戲則是邀請「台語情歌天后-曾心梅」、「小鳳飛飛-方寧」、「陽光男聲-郭忠祐」、「新一代本土劇歌姬-陳怡婷」、「台語樂團新勢力-歐巴尚青」、「台語金曲歌后-黃妃」等6位台語歌手帶來經典好歌一首接一首，讓人意猶未盡。

活動場邊還有各機關的宣導攤位，有本所人文課進行中輟業務與人口政策宣導；社會課的家庭暴力暨兒少性剝削防治宣導、役災課宣傳兵役通、新莊保離災FB、政風室的「新莊饗宴 心裝廉潔」反貪宣導，另外還有戶政事務所、地政事務所、稅捐稽徵處、清潔隊、輔大醫院、消防第二救災救護大隊、國家電影及視聽文化中心及台電台北西區營業處等單位帶來最新業務資訊，讓參加民眾來到攤位玩互動小遊戲，用淺顯的方式了解最新的政策措施，達到寓教於樂的目的。現場氣氛歡快又愜意，坐在秋意漸濃的大草坪上，與親朋好友共同聆賞台語經典歌曲，大家一同留下對本活動的美好回憶，讓我們明年繼續來新莊陽光草坪在悠揚的歌聲中相會。

▲新莊中秋音樂饗宴金曲連發。（圖／新北市新莊區公所提供）

▲民眾開心聽歌。

▲新莊中秋音樂饗宴金曲連發。（圖／新北市新莊區公所提供）

▲民眾在月球造景前拍照。

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