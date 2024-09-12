「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

▲台電「核二中貯計畫」說明會，由台電副總經理許永輝主持。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

台電今（12日）上午10時於新北市萬里區公所舉行「核能二廠用過核燃料中期貯存計畫環境影響說明書」施工前公開說明會，由台電副總經理許永輝主持，向地方民眾說明乾式貯存設施建置與相關計畫內容。

副總經理許永輝表示，核二廠目前用過核燃料仍存放於廠內用過燃料池，須仰賴主動安全系統運轉確保核安。本次「核二中貯計畫」將建置乾式貯存設施，自燃料池移出使用過核燃料並安置其內，藉由自然對流被動移除熱能，有效提升核能安全。本計畫場址位於核二廠內，場址面積約0.84公頃，貯存設施面積約0.11公頃，設施可貯存2,349 組用過核燃料束，預計明(114)年初開工，施工工期約27個月。

台電說明，本計畫採用的MAGNASTOR貯存護箱系統，是一種經美國核管會(NRC)核准的混凝土護箱技術。貯存時先將用過核燃料置入密封鋼筒內並填充惰性氣體後加以密封，再將密封鋼筒置入混凝土護箱，藉由金屬及混凝土作為屏障，將輻射與外部隔絕。依據「核二廠用過核子燃料乾式貯存設施」安全分析報告顯示，相關設計能滿足法規要求，無放射性物質外釋的疑慮。

許永輝表示，感謝地方鄉親及相關機關、團體蒞臨本次公開說明會，聆聽計畫內容並提供寶貴意見，本計畫已通過環境部嚴謹的環評審查，後續台電將確實依審查結論辦理相關作業，確保環境品質與民眾健康。