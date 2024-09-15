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社會 社會焦點 保障人權

貨車載超長鐵樑闖攔檢點！運將神情恍惚　眼尖警搜出「喪屍煙彈」

▲▼金山警分局攔停貨車，查獲喪屍煙彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲游姓駕駛遭警方攔停時神色恍惚，引起員警注意。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北金山分局警方14日晚間執行擴大臨檢，於石門區台2線路段發現一輛貨車裝載之鐵樑過長，明顯違規，遂將其攔停檢查，未料過程中駕駛游男神色恍惚，且還有吸毒前科，在警方進一步搜索下，赫然於車內查獲不明菸草、及用鑰匙套包裹之菸油，經檢測後確認含有二級毒品安非他命、三級毒品卡西酮成分，全案依「毒品危害防制條例」偵辦，並當場查扣煙油1罐、菸草2包。

警方指出，14日晚間7時執行局辦擴大臨檢，於石門區台2線路段設置路檢點，於晚間9時50分時發現一輛行經路檢點之小貨車後斗載運的鐵樑過長，長度達7.8公尺，明顯違反道路交通安全規則，現場員警立即將該貨車攔停檢查。

▲▼金山警分局攔停貨車，查獲喪屍煙彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼金山警分局攔停貨車，查獲喪屍煙彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方發現游姓駕駛有吸毒前科，在取得其同意後於貨車內展開搜索。（圖／記者郭世賢翻攝）

在盤查過程中，眼尖的警方發現游姓駕駛神情恍惚，經盤查身分後，發現游男還有吸毒前科，現場取得游男同意後立即檢查車內物品，發現不明菸草2包及用鑰匙套包裹之菸油1罐，現場立即毒品試劑檢測，確認是含有二級毒品安非他命及三級毒品卡西酮成分的「喪屍煙彈」，當場查扣菸油1罐5.1g，菸草2包（分別為2.5g、0.5g)，全案依「毒品危害防制條例」移送地檢署偵辦。

金山警分局表示，游姓駕駛同意採驗其尿液並製作觀測紀錄表，若鑑驗結果達毒駕閾值，將依刑法函送「公共危險罪」。除刑法罪責外，另有關違規裝載貨物、並經員警發現駕照為吊銷狀態仍駕車行駛等交通違規情事，警方也依道路交通管理處罰條例21條及29條掣單舉發，合計將處以新台幣9000元以上4萬2000元以下罰鍰。

▼警方查扣之菸草、煙彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼金山警分局攔停貨車，查獲喪屍煙彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼金山警分局攔停貨車，查獲喪屍煙彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼金山警分局攔停貨車，查獲喪屍煙彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

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