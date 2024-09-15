自製「水果烤肉醬」解膩　農糧署公開柚子、鳳梨、水梨醬食譜

▲除了用傳統烤肉醬外，柚子、鳳梨、水梨等當季水果也可做成水果烤肉醬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

這兩天陸續有民眾相約烤肉歡慶中秋，除了準備傳統的烤肉醬外，農業部農糧署指出，當季的文旦、鳳梨、水梨等水果，搭配味噌、洋蔥、辣椒等辛香料，也可調製成去油解膩的水果烤肉醬，可當刷醬、沾醬也可以拿來醃肉，無論是蔬菜、肉類或海鮮，都能找到適合的搭配醬料。

農糧署在臉書粉專提供3款應景的水果烤肉醬製作方法。第一種是「柚香味噌醬」，此醬料以味噌為基底，鹹中帶甜，豆香與柚香交織，適合搭配海鮮與蔬菜。製作時先將柚子果肉（100公克）、米酒（3大匙）、糖（1大匙）以小火加熱至滾關火，再加入味噌（2大匙）及檸檬汁（1大匙拌勻）。

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第二種是「鳳梨洋蔥醬」，將鳳梨的酸甜與洋蔥的辛香完美結合，適合搭配各種肉類，去油解膩。製作時先將鳳梨（250克）切片，再用調理棒將鳳梨片、洋蔥（120克）、蒜頭（50克）、蜂蜜（50克）、醬油（30克）等調味材料攪打均勻。

第三種為「水梨辣椒醬」，將濃郁的辣椒醬，搭配清爽的水梨，特別適合喜歡中口味的人，無論是海鮮還是肉類，都能為食材增添風味。製作材料有水梨（1/4顆）、洋蔥（60克）、蒜頭（4瓣）、麻油（2茶匙）、韓國辣椒醬（65克）、蜂蜜（15克），將所有材料用調理棒攪打均勻即可。





▲農糧署提供柚子、鳳梨、梨子水果烤肉醬作法。（圖／農糧署提供，點圖放大）