　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自製「水果烤肉醬」解膩　農糧署公開柚子、鳳梨、水梨醬食譜

▲食藥署首次將「烤肉組合包」一並納入稽查專案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲除了用傳統烤肉醬外，柚子、鳳梨、水梨等當季水果也可做成水果烤肉醬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

這兩天陸續有民眾相約烤肉歡慶中秋，除了準備傳統的烤肉醬外，農業部農糧署指出，當季的文旦、鳳梨、水梨等水果，搭配味噌、洋蔥、辣椒等辛香料，也可調製成去油解膩的水果烤肉醬，可當刷醬、沾醬也可以拿來醃肉，無論是蔬菜、肉類或海鮮，都能找到適合的搭配醬料。

農糧署在臉書粉專提供3款應景的水果烤肉醬製作方法。第一種是「柚香味噌醬」，此醬料以味噌為基底，鹹中帶甜，豆香與柚香交織，適合搭配海鮮與蔬菜。製作時先將柚子果肉（100公克）、米酒（3大匙）、糖（1大匙）以小火加熱至滾關火，再加入味噌（2大匙）及檸檬汁（1大匙拌勻）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二種是「鳳梨洋蔥醬」，將鳳梨的酸甜與洋蔥的辛香完美結合，適合搭配各種肉類，去油解膩。製作時先將鳳梨（250克）切片，再用調理棒將鳳梨片、洋蔥（120克）、蒜頭（50克）、蜂蜜（50克）、醬油（30克）等調味材料攪打均勻。

第三種為「水梨辣椒醬」，將濃郁的辣椒醬，搭配清爽的水梨，特別適合喜歡中口味的人，無論是海鮮還是肉類，都能為食材增添風味。製作材料有水梨（1/4顆）、洋蔥（60克）、蒜頭（4瓣）、麻油（2茶匙）、韓國辣椒醬（65克）、蜂蜜（15克），將所有材料用調理棒攪打均勻即可。

▲農糧署提供柚子、鳳梨、梨子水果烤肉醬作法。（圖／農糧署提供）

▲農糧署提供柚子、鳳梨、梨子水果烤肉醬作法。（圖／農糧署提供，點圖放大）

ET快訊
快訊／武俠片巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強癌逝　享壽73歲
女師遭警「大外割」上銬！　怒提國賠300萬結果曝
周杰倫開唱「現場變大型瀑布」！　搖滾區粉絲慘樣曝光
快訊／熱帶低壓生成！最新路徑曝　估明增強為颱風「葡萄桑」
愛莉莎莎鬆口談柯文哲！　14字吐心聲
中秋囤放爆竹煙火！　火藥量「破百公斤」慘了
教保員穿黑絲、熱褲拍抖音！　小朋友全入鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／熱帶低壓生成！最新路徑曝　估明增強為颱風「葡萄桑」

日本YouTuber喊「再來台灣啪啪啪」！一票人驚：這麼公開了嗎

自製「水果烤肉醬」解膩　農糧署公開柚子、鳳梨、水梨醬食譜

觀光署改制1周年　明年起增加10億國際旅客宣傳費

突然一股屎意！「她衝寶雅廁所」被美呆　一票人驚：該去逛了

中秋節爽吃月餅、烤肉！命理師「點名4生肖」：越胖財運越好

西瓜「特價20」結帳尷尬了！律師被騙：從屏東抱回台北省3元

烤肉必備美生菜「每斤飆150元」　專家：可用大陸妹替代

2萬人日月潭泳渡！男女冠軍出爐　她中途上浮排吃東西仍拿第一

快訊／12:09南投縣信義鄉規模3.9地震　最大震度4級

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

客人用完熱水沒關「流不停」 員工飛奔關水不慎滑倒遭燙傷

女兒爆男同學誇她美　父吃醋急圓場：你比較帥

快訊／熱帶低壓生成！最新路徑曝　估明增強為颱風「葡萄桑」

日本YouTuber喊「再來台灣啪啪啪」！一票人驚：這麼公開了嗎

自製「水果烤肉醬」解膩　農糧署公開柚子、鳳梨、水梨醬食譜

觀光署改制1周年　明年起增加10億國際旅客宣傳費

突然一股屎意！「她衝寶雅廁所」被美呆　一票人驚：該去逛了

中秋節爽吃月餅、烤肉！命理師「點名4生肖」：越胖財運越好

西瓜「特價20」結帳尷尬了！律師被騙：從屏東抱回台北省3元

烤肉必備美生菜「每斤飆150元」　專家：可用大陸妹替代

2萬人日月潭泳渡！男女冠軍出爐　她中途上浮排吃東西仍拿第一

快訊／12:09南投縣信義鄉規模3.9地震　最大震度4級

江坤宇獲玉木教練高評價　平野惠一認證有「日職一軍水準」

嫉妒心最強的三大星座！TOP 1不能忍受身邊人過更好　只想摧毀撫平心中不安

黃暐傑若明年選秀？葉君璋：健康無虞狀元也不是不可能

高雄「全台最美KTV」淪格鬥場！2男酒後失控互毆進警局

瑪麗亞凱莉踩15cm高跟鞋登萬里長城！　「緊身長裙」爬階梯要人扶

快訊／武俠片巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強癌逝北京　享壽73歲

AV女優本鄉愛遭騙上床！已婚YTR被挖2年前婚禮　「新娘全程超詭異」

腸病毒高峰！開學首周全台72班停課　羅一鈞：中秋後持續在高點

快訊／回家了！雪霧鬧部落聯外道路坍方　8hrs搶通荒廢20年舊路

深夜急診沒船班！北竿鄉1女腹痛+1男眼嘴腫脹　海巡派挺馳援

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

男染淋病「去過加油站廁所」　醫：GG很長耶

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」

會員遭槓鈴壓頸 　館長喊冤「親示範護槓」無奈表情曝

快訊／08：17台南規模4地震　最大震度3級

50人烤肉預算2萬怎選？釣出麥當勞

西瓜「特價20」結帳尷尬了！律師：從屏東抱回台北省3元

棒球迷批「大巨蛋不該辦演唱會」　1論點被狂打臉

更多熱門

相關新聞

紅綠燈下占路搭棚烤肉　高雄機車行老闆挨罰

紅綠燈下占路搭棚烤肉　高雄機車行老闆挨罰

中秋節瘋烤肉！但高雄楠梓區有一群年輕人，昨（14）天下午6時許在朝陽路、楠都東路口的紅綠燈號下方，直接搭起帳棚烤肉，佔據了部分道路，考得正開心之際，不料警方獲報趕到現場，當場開出佔據道路的1200到2400元罰單，還沒吃到烤肉就先吃罰單。

中秋險生悲！高雄婦「吃月餅噎到」昏迷

中秋險生悲！高雄婦「吃月餅噎到」昏迷

烤肉必備美生菜「每斤飆150元」　專家：可用大陸妹替代

烤肉必備美生菜「每斤飆150元」　專家：可用大陸妹替代

中秋 全興資源再生舉辦異國烤肉一解移工思鄉情懷

中秋 全興資源再生舉辦異國烤肉一解移工思鄉情懷

逛街「1地方超多人」　他驚：烤肉退流行了嗎

逛街「1地方超多人」　他驚：烤肉退流行了嗎

關鍵字：

烤肉烤肉醬中秋水果農糧署

讀者迴響

熱門新聞

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

阿諾驚爆遭外景主持人性騷

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

男染淋病「去過加油站廁所」　醫：GG很長耶

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

黃暐傑被海盜釋出　開刀返台復健

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面