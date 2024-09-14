力挺謝國樑！盼基隆、新北更安定　侯友宜：拒絕惡意罷免

▲赴基隆力挺謝國樑，侯友宜呼籲市民投下「不同意罷免票」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市長侯友宜於今（14日）赴基隆信義市場，與基隆市長謝國樑一同爭取民眾支持。侯友宜表示，新北跟基隆屬共同生活圈，認真做事、勇於承擔的謝國樑市長現在遭惡意抹黑的挑戰，呼籲基隆市民務必出門投下「不同意罷免票」。

侯友宜表示，基隆新北共同生活圈中，謝國樑無疑是最強戰力，許多市民關心的基隆捷運，在未來新北也會一起來協助。他指出，認真做事、勇於承擔的謝國樑，如今卻遭受惡意抹黑，期望基隆與新北能夠安定，讓民生經濟得以穩健成長。

謝國樑指出，上次侯友宜市長來基隆是前來參加基隆浪曲音樂祭，感謝侯市長時隔一個月再來相挺。他強調，新北市長期以來與基隆市密切合作，共同為市民朋友的福祉打拚。

謝國樑表示，市府團隊努力推出新的政策以服務市民，而今天在西岸也有白米甕砲台音樂會。他強調，基隆有許多文化古蹟，活化、增加人流並增加就業與收入的方式，市府團隊將責無旁貸繼續推動。他也指出，現今基隆活動絡繹不絕，期盼市民朋友與各地觀光客踴躍參與。

謝國樑進一步指出，「不同意罷免」是在基隆民主投票史74年以來第一次出現，根據最新民調，反對罷免仍是多數民意，但也有許多反對罷免的市民朋友尚未表示願意出門投票，如此可能會讓少數票改變多數想安定的民意。因此，未來他將繼續催出不同意罷免票，也期待市民能全力支持自己。