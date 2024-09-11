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凌天航空創新紀錄！24小時5趟醫療後送　扮演澎湖空中醫療守護神

記者郭世賢／綜合報導

澎湖縣駐地醫療航空器由衛福部照護司進行評估規畫，澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空自2018年8月1日起進駐，繁重任務一再突顯衛福部照護司規畫航空器駐地的重要性，凌天航空首次在2022年9月4日24小時內執行4件醫療任務的歷史最高紀錄，時隔兩年再次寫下24小時內執行5趟醫療後送的歷史最高紀錄，可見凌天航空日常航機維護能量。

▲澎湖空中醫療守護神凌天航空再創後送新紀錄，24小時5件醫療任務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲澎湖空中醫療守護神凌天航空創後送新紀錄，24小時5件醫療任務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

凌天航空於10日下午16時起執行三總澎湖分院一名肺栓塞病患轉高雄榮總，19時許返航途中再接獲望安鄉衛生所申請醫療後送，要將一名疑似腸胃穿孔的病患送往部立澎湖醫院；11日上午07時再次從澎湖機場起飛至松山機場執行病患轉送任務，將在林口長庚住院的澎湖鄉親接回三總澎湖分院，此趟任務返航途中再次接獲部立澎湖醫院申請醫療後送，一名蜘蛛網膜下出血的病患要送往高雄長庚進行後續治療，在執行該趟任務期間，又接獲三總澎湖分院通知一名急性呼吸衰竭併敗血症的病患，需緊急送往高雄長庚進行後續治療。

▲澎湖空中醫療守護神凌天航空再創後送新紀錄，24小時5件醫療任務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

以上案例皆為非常危急的急重症病患，凌天航空稱職扮演澎湖縣空中醫療守護神的職責，如此繁重的任務量一掃外界惡意中傷凌天航機妥善率問題，直昇機跟澎湖輪等大眾交通工具相同都有年度歲修時間，凌天航空與澎湖縣府簽訂的合約每年只有30天歲修時間，其年度妥善率已達95%以上，優於國際統計非作戰期間戰機妥善率。

凌天航空直昇機服務中心主任陳萬昇表示，面對澎湖高鹽、高濕、高腐蝕的天候環境能不斷接續執行任務，每件任務返回後的整備工作及每日維護甚為繁重，公司的維修工程師等地勤人員功不可沒。

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