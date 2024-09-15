警所「熊麻吉」牆曝光！左腳除暴+右腳安良　女警激喊卡哇伊

記者吳奕靖／高雄報導

真的是「熊麻吉」！高雄市一名男子因為被恐嚇，向警方報案後順利解決，所以趁著這次中秋節前夕，特別送上了訂製約一個手肘高度的熊娃娃，派出所內一人一隻，送來的時候，整面牆都擺滿了熊娃娃，看到這一幕讓派出所內的小女警是樂壞了，直說這是收過最特別的中秋禮物。

▲民眾為了感謝警察，送給員警一人一隻熊娃娃 。（圖／記者吳奕靖攝）

「真的很可愛」，女警真的是樂壞了，臉上滿是欣喜的表情，還對著鏡頭說：「我還沒有摸過它，想摸摸看。」這隻熊毛茸茸的，真的非常討喜，連男警也非常開心說：「不錯哇！女孩子應該比較喜歡，有小孩子的應該就拿回去小孩子玩。」

▲民眾為了感謝警察，送上熊娃娃 。（圖／記者吳奕靖攝）

仔細看看這隻熊穿著警察的制服，右腳「除暴」、左腳「安良」，而且每一隻不但有警察臂章，也有職階章，更讓人覺得貼心的是，每一個裝熊的盒子上還有派出所內員警的名字、職稱以及祝福的字樣，就在中秋節前夕送到派出所，瞬間讓派出所一面牆整個都是熊，看起來非常討喜。

至於這隻熊是怎麼來的？據了解是一名男子日前因為恐嚇案件來到派出所報案，員警幫忙順利解決，為了表達感謝之意，特別送上警察熊，派出所內一人一隻，也代表「警察是民眾的熊麻吉」。但派出所同仁私下表示，其實警察幫忙民眾處理事情，原本就是做好自己本份工作而已，有時候民眾一句單純謝謝以及互相尊重，這些真的足夠，不需要有額外的謝禮。