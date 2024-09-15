中秋險生悲！高雄婦「吃月餅噎到」昏迷　消防採喉頭鏡搶命送醫

▲高雄1名婦人食用月餅不慎噎到昏迷，救護員使用喉頭鏡和異物夾成功保命送醫。（示意圖／資料照）

圖、文／CTWANT

高雄市12日下午5時許發生一起驚險意外，1名婦人疑吃月餅噎到，隨即在家中昏迷不醒，家屬見狀嚇得趕緊撥打119求助，救護員獲報現場，發現婦人胸口有些微呼吸起伏，再加上家屬表示婦人疑噎到，立即使用喉頭鏡打開患者嘴巴，並用異物夾移除阻塞物，隨後供給氧氣送醫治療，所幸生命跡象穩定。

消防局表示，大昌分隊12日下午5時45分獲報，1名婦人在家中昏迷不醒，隊員張証壹與劉彥俊到場後，家屬表示婦人疑似剛剛吃東西時噎到，高級救護技術員張員立馬使用喉頭鏡將患者嘴巴打開，結果發現婦人呼吸道被糊狀物阻塞，趕緊用異物夾取出，並給予氧氣提高血氧濃度，接著迅速送往醫院急救。

消防局說明，婦人在送醫途中逐漸恢復意識，並向救護員表示在家中食用月餅時不慎噎到，幸虧家屬及時發現通報，才讓救護員能在第一時間實施適當的急救措施，事後婦人到院前生命徵象已穩定，後續則交由醫務人員接手處理，同時呼籲民眾適逢中秋佳節期間，食用月餅時應細嚼慢嚥避免阻塞，造成呼吸衰竭、敗血症甚至死亡的風險。

大昌分隊隊員張証壹表示，2024年初本分隊被配發1台影像式喉頭鏡，相較於傳統式喉頭鏡，它能直接透過影像畫面找到患者的咽喉位置，不僅能降低接觸患者的傳染風險，還能迅速處理呼吸道問題。

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