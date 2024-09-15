台動縣府中秋暖心行動　贈11家社福機構加菜金慰問金

▲台東縣政府中秋暖心行動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中秋佳節前夕，台東縣政府為向全縣老人及身心障礙福利機構的專業人員表達敬意和感謝，在台東縣長饒慶鈴指示下，特別安排社會處長陳淑蘭代表，於近日前往縣內11家社福機構，致贈總額達33萬1,000元的加菜金與慰問金，傳遞對社福機構身心障礙者、長者和專業人員的關懷。

社會處表示，台東共計11家機構，長期投入社會福利，今年度中秋節致贈每家機構加菜金1萬元、每位住民慰問金200元，縣府重視老人與身障者社會福利服務，配合中央的政策針對住宿式機構推動了多項獎勵計畫，旨在提升這些機構照顧品質，減少家屬的養護負擔，並促進專業人員的久任與經驗傳承，藉中秋佳節機會，特別前往向辛勤工作的專業人員致意，並期望這些加菜金能為院內的身障及長者等居民增添節日的溫暖與歡樂。

台東縣政府在今年推動多項創新老人福利服務方案，如「爺奶咖啡館」、「敬老好視力」、「青銀共居」與「青銀共學」，以促進長者與社區的深度融合。同時，縣府於6月1日成立了「台東縣身心障礙者服務中心」，提供一系列支持服務，協助高照顧負荷的身心障礙者家庭，並整合各項資源，構建更綿密的社會安全網，營造友善樂齡環境。

饒慶鈴也叮嚀社福機構的專業人員及服務對象，外出多加一件外套保暖，以免受寒感冒，好好保重身體，為中秋佳節送上最真誠的暖意與祝福。

有關老人及身心障礙相關福利服務，可至台東縣政府社會處官網：https://taisoc.taitung.gov.tw/WebSite/Page/index.aspx 查詢，或電洽社會處社會福利科089-340720。