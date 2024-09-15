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力挺謝國樑！藍營強棒基隆宣講　謝龍介秀台語籲「好人別沉默」

▲力挺謝國樑！藍營強棒赴基隆宣講。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲力挺謝國樑，藍營強棒赴基隆宣講。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

立法委員謝龍介、李彥秀、林沛祥、新北市議員林國春、基隆市議員俞叁發、郭美秀、鄭愷玲於今（15日）赴基隆城上城社區演藝廳與基隆市長謝國樑一同宣講並爭取市民支持。藍營再次呼籲基隆市民踴躍支持，期待所有期望政局穩定的支持者在10月13日投下不同意罷免票。

謝龍介表示，內心很心疼，一位認真努力的市長竟然遭到惡意罷免。他強調，「好人勼勼，歹人聳鬚」（台語，指好人若沉默，壞人就囂張）期盼市民在10月13日站出來為不公不義發聲。

謝龍介強調，台灣的民主若被如此操弄便是退步，民進黨輸不起，想要用25%的少數民意來罷免57%選上的謝國樑，用罷免來當政治鬥爭只會造成民眾困擾。

▲力挺謝國樑！藍營強棒赴基隆宣講。（圖／記者郭世賢翻攝）

李彥秀強調，現今惡罷團體就是遭到特定政黨惡意操作，甚至是不斷操弄認知作戰。她指出，很多弊案都是民進黨執政八年發生的，謝國樑恪守財政紀律、守護市產，期望安居樂業的基隆市民們務必投下不同意罷免票。

在地立委林沛祥表示，這場罷免早已變成鬧劇，原先罷免的理由已經失去了，現今的理由都是硬拗搪塞的。他也指出，罷免只剩下惡質的政黨操作與網路霸凌。他強烈呼籲，若要拒絕政治霸凌，一定要投下不同意罷免票。

謝國樑強調，在自己上任以來，市府團隊的努力在施政上已有明顯成長。他指出，在最新的交通傷亡事故率中，基隆市是台灣本島僅次臺北的第二低死傷，人口更是10年來首次正成長。他也強調，上任至今已還債10億以上，不僅是基隆財政最好的一刻，而孩童的營養午餐、造橋鋪路等基礎建設也並未因此減少。

▲力挺謝國樑！藍營強棒赴基隆宣講。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，很多民眾都不知道在罷免什麼，原先罷免主因內的重要廠商NET現在仍然霸佔市產，持續販售服飾卻不付租金，民進黨卻默許這一切發生，從未針對「白佔」說明，容許大日與主富公司繼續剝削市民權益。

謝國樑最後強調，目前團隊已選定10月12日舉辦選前之夜，在此呼籲市民踴躍前來支持，期待所有期望政局穩定的支持者在10月13日投下不同意罷免票。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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