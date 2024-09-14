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照顧失智長者！雲林縣府推動「勵智守護」計畫　完善社區照護網

▲國際失智月，雲縣舉行「勵智守護，善在鄰里」失智照護網路成果發表會，打造失智友善家園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國際失智月，雲縣舉行「勵智守護，善在鄰里」失智照護網路成果發表會，打造失智友善家園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

響應國際失智月，雲林縣政府辦理「勵智守護，善在鄰里」失智照護網路成果發表會。雲林縣長張麗善呼籲民眾正確認識失智症，除關懷身旁的親朋好友外，並且共同努力從預防與延緩、認識與體諒及照顧與守護等面向，營造雲林縣為失智友善家園。

縣長張麗善指出，失智者照護對於家屬來說是非常沉重負荷，縣府團隊將失智症照護列為縣政優先任務之一，提升大眾對失智症之認識及友善態度，積極發展在地化及社區化的長照服務，以提供就近即時便利的社區照護，並與各相關部門結合民間單位投入照護網建置行列，以守護失智長者的健康與福祉及對失智家庭照顧者的支持協助。

張麗善表示，雲林縣自2024年已進入超高齡社會化結構，推估失智人口更高達1萬1849人，失智長輩非常需要大家關心、發現、預防。為照護失智症患者及減輕失智症家庭照顧負荷，致力於建構失智社區安全照護網，制訂「雲林縣失智症防治照護行動計畫」，建立跨局處的分工合作。

▲國際失智月，雲縣舉行「勵智守護，善在鄰里」失智照護網路成果發表會，打造失智友善家園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2023年計畫成果包含社會處獨居或失智長者智慧防護網絡服務、警察局防走失指紋捺印服務、教育處國中小認識失智課程、衛生局與各局處合作辦理失智識能宣導、努力營造失智友善社區及招募失智友善天使等，同時亦建置5處失智共照中心、24處失智社區服務據點、6處家庭照顧者支持性服務據點及4處失智團體家屋與日照中心等，完成每鄉鎮皆有失智照護網路的布建。

雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林縣政府總動員以「預防延緩、認識體諒及照顧守護」為核心理念，制定「雲林縣失智症防治照護行動計畫」，成立跨局處業務合作平台，建構失智社區安全照護網。具體推動及整合失智照護網絡服務，讓縣民認識失智症及相關資源並能有效運用。
 
「勵行失智長者守護，善用社區鄰里資源」活動，結合雲林縣20個鄉鎮市長照2.0計畫17項類型服務，讓照顧者需要協助時能知道雲林縣各個角落的照顧輔助資源，共同促進「勵行失智長者守護」，並「善用社區鄰里資源」，讓失智長者能受妥善照顧、照顧者得到支持。

現場也展示失智據點長者上課精彩作品，透過多元文化的課程打開長者的回憶，刺激手腦達到預防及延緩失智失能的目的。衛生局長曾春美期盼透過公私協力建構「社區整體照顧服務體系」，鼓勵民間服務單位積極投入資源建置行列，發展在地化長照服務，發揮鄰里互助共助的精神，提供在地、即時、便利的社區照顧，落實在地老化目標。

▲國際失智月，雲縣舉行「勵智守護，善在鄰里」失智照護網路成果發表會，打造失智友善家園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲活動會場上展示古坑鄉樂智社區服務據點長者精彩藝術畫作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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