國際失智症月投縣邀民觀影《空巢 Alone》　9／21播放《父親》

▲南投縣衛生局響應「國際失智月」，邀請民眾看電影《空巢 Alone》、認識失智症。（圖／翻攝「空巢 Alone」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

9月21日「國際失智症日」將屆，南投縣衛生局響應辦理失智症月系列活動，日前於埔里鎮邀請民眾觀賞電影《空巢ALONE》，21日當天也會在南投戲院辦理《父親》電影放映會，採預約報名( https://ntshb.tw/hc00Nayei )，全程免費，額滿即停止報名，完成「指定任務」還能領取神秘小禮物。

「當我們同在憶起-失智識能電影放映會-埔里場」11日於埔里山明電影院登場，播映的《空》片即描述當兒女離家、家庭空巢期來臨，退休的男主角罹患阿茲海默症，在照護過程中發生一連串衝突、矛盾的故事，片中兒子說出「選擇把生病的父親送到安養院，或是全家一起死」，表達出照顧者不只面臨體力上的消耗，焦慮、挫折等情緒也會造成巨大的心理負擔。

▲南投縣衛生局響應「國際失智月」，邀請民眾看電影《空巢 Alone》、認識失智症。（圖／南投縣政府提供，下同）

埔里基督教醫院長照醫學部主任詹弘廷也受邀擔任映後座談會專家，與觀眾一起探討失智症，以及關注照顧者心路歷程的議題；觀眾羅先生說，該片有如將十幾年的生活變化濃縮在一部電影的長度裡，能清楚感受到失智症如何深遠地影響自身與身旁親友的生活，因為在生活上的變化其實是緩慢而不自知，前後差異令人震撼，也理解到若有相關知識加上細心觀察，相信老年生活一樣能過得美好開心。

縣府衛生局長陳南松表示，在忙碌的現代生活中，不應忽視對長輩的關心與陪伴，全縣有4家醫院設有失智共照中心，可為失智症初期患者進行篩檢、協助個案確診，提供醫療諮詢等一條龍服務，後續也可協助照顧者對於失智個案至各服務據點之轉介及照顧，並設有照顧者訓練課程，緩解照顧者壓力。