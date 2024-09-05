虎尾建國二村「活動中心變廁所」惹議　張麗善：改遷別處！

▲雲林縣長張麗善視察虎尾建國二村活化場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾建國眷村遭踢爆縣府現正進行的景觀工程施作內容，規劃竟是將活動中心改建為廁所、日軍水塔中間竟遭鑿洞，文史團體大批根本是惡搞。雲林縣長張麗善昨（4）日親率縣府團隊前往現場與團體視察協調，最終達成共識，除另覓他處修建廁所外水塔部分則再與地方溝通。虎尾眷村再造協會亦表示，樂見公部門傾聽。

經瞭解，建國二村進入活動中心的穿堂原本就是廁所，城鄉處活化計畫中考量原有廁所空間太小，不敷未來的遊客人數需求，因此在活動中心原有舞台區興建廁所。對此縣長張麗善表示，縣府順應地方文史團體的訴求，將另覓適合地點設置廁所，原有空間改為眷村文史陳列室或藝術創作展覽室。

▲虎尾建國二村水塔更曾經被占用作為住宅，亦被居住者鑿洞引光通風。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善視察時指示城鄉發展處另於活動中心外，選擇適合場地興建廁所，原施工處轉為文史展覽區；另針對二村重要的水塔地標，因為之前有被人占用居住，原貌已有改變，如何做最好修繕或是利用，希望施工單位城鄉處能與地方再溝通，產生共識後施作，研擬妥適的活化方式。

張麗善提到，修復建國眷村就是要保留眷村原有風貌，並挹注活化再生的能量，包括解決民眾生理需求的廁所等硬體設施，基於尊重地方居民期待保留眷村重要文化記憶，請城鄉處依照文資法、虎尾建國眷村聚落保存上位計畫進行規劃設計，並透過文觀處與在地文史團體儘速溝通，取得彼此都能接受，對眷村活化最好的方案，創造場域活化、歷史傳承與觀光發展三贏。

虎尾建國二村殘存的建築物長年荒廢，過去屋舍屢遭縱火與傾倒廢棄物，導致二村成為治安死角。二村地標水塔更曾經被占用作為住宅，亦被居住者鑿洞引光通風，文化價值不斷被破壞。雲林縣政府表示，城鄉處爭取內政部國土署7千餘萬「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)」經費，進行環境清疏整理，並設置基礎水電、廁所設施，期重現生機，延續眷村故事。

▲水塔是建國二村重要地標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）