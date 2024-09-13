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豐泰文教基金會「傳愛益」　 為雲林600弱勢家庭送暖度中秋

▲豐泰文教基金會「粒粒心意傳達愛益勸募活動」在中秋前夕，捐贈共1200公斤阿古力耘鄉好米，為雲林600餘戶弱勢家庭獻上溫暖與祝福 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲豐泰文教基金會「粒粒心意傳達愛益勸募活動」在中秋前夕，捐贈共1200公斤阿古力耘鄉好米，為雲林600餘戶弱勢家庭獻上溫暖與祝福 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

財團法人豐泰文教基金會長期深耕雲林公益，辦理「粒粒心意傳達愛益勸募活動」邁入第三年，在中秋佳節前夕，基金會副執行長歐秋惠、戴佳貞專員及阿古力蘇緯勝助理代表捐贈共1200公斤阿古力耘鄉好米，為雲林600餘戶弱勢家庭獻上溫暖與祝福；由社會處林文志處長代表受贈並致贈感謝狀。

社會處處長林文志表示，豐泰文教基金會每透過一次公益行動即完成「關懷弱勢」、「保護環境」與「扶植小農」三件美事推展。此次捐贈有機白米的公益活動，社會處將提供經評估需要物資服務的弱勢家庭等鄉親，請社工、「雲林縣家園關懷協會」、「雲林縣社區關懷服務人員協會」、社福中心發送。
  
社會處表示，雲林縣政府面對雲林縣人口老化的問題，積極推動廣設社區照顧關懷據點及長青食堂的政策，新的一年縣府更將持續推動，達到一村里一長青食堂的目標，期許能夠照顧更多社區長輩。在去年啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，以提供即時性的屋舍修繕、飲食和保暖等資源，讓有需求的鄉親擁有更好的屋舍與更好的食物。

除建構具全面性與即時性的獨居長者及弱勢家戶之關懷服務機制，改善獨居長者及弱勢家戶居住環境，並針對失智及獨居長者提供血氧功能GPS定位手錶及緊急救援系統，透過智慧科技，守護走失及獨居長輩，建構全面性老人照顧服務網絡，為雲林創造一個幸福宜居高齡的健康環境。未來也會持續為雲林縣的鄉親爭取更多福利，守護在地長者的身心健康。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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