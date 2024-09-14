強化永續發展教育　雲科大啟動「澎湖復育珊瑚海計畫」

▲雲科大永續中心與師生參與下潛活動復育珊瑚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立雲林科技大學永續發展與社會實踐研究中心與澎湖縣水產種苗繁殖場，共同推動「2024澎湖復育珊瑚海，共創永續新藍海計畫」，將珊瑚復育與高等教育的永續發展目標(SDGs)緊密結合。透過實際參與復育珊瑚的潛水種珊瑚體驗活動，師生和公眾不僅親身體驗生態保護，更是直接對海洋生態系的恢復作出貢獻。

澎湖水域與雲林縣比鄰接連，雲科大永續中心希望以長期陪伴的方式，加強SDG14「海洋生態保護」的支持。通過復育珊瑚海的創新永續素養與實踐教育實踐，不僅旨在增強社會對海洋保護的認知，更透過一系列教育活動與多媒體影音教材的製作，推廣對永續發展的全面理解。

▲雲科大永續中心張文山主任與師生在種苗場種植珊瑚盆栽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

特別是，計畫團隊將製作教育影片，詳細記錄復育過程和成效，並透過網路平台進行廣泛分享，激發更多人對海洋永續議題的關注和行動。雲科大期望為阻止海洋生態系的進一步退化提供實證支持，同時培育未來的環保領導者。

該計畫不只要復育澎湖的珊瑚礁生態，更希望結合民間企業的資源，透過親海的生態復育教育，提升公眾對海洋環境保護的意識，推動真正的海洋永續發展。展望未來，國立雲林科技大學將持續致力於為創造永續的海洋環境貢獻其學術力量和社會影響力的使命。

▲雲科大永續中心與師生體驗復育珊瑚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）