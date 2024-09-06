北韓16歲少女「偷看韓劇」遭上銬處刑！　審判影片曝光

記者張方瑀／綜合報導

南韓KBS於4日公開自2021年5月以來，在北韓製作的針對民眾和士兵的教育影片，揭露北韓少女因觀看「韓劇」而受到嚴厲懲罰，從影片中可以看到，這些少女被戴上手銬，甚至連家庭背景也被公開。

KBS在報導中指出，該影片是北韓當局自今年5月以來製作的10部教育影片之一，每部影片的長度大都超過2小時。影片中可以看到一群低著頭的年輕女性，其中一名學生甚至淚流滿面，她的個人身分資訊也被公開，「金某某，傳輸技術高級中學學生。」

▲北韓16歲少女因偷看韓劇遭上銬處刑。（圖／翻攝自YouTube）



影片旁白解釋，這些女學生因為觀看和傳播包括南韓電視劇在內的「不純潔的出版宣傳材料」，而受到法律的嚴厲懲罰，女學生也被戴上手銬。

影片旁白接著對女學生的母親提出了嚴厲批評，「如果她教育好她的孩子，他們就不會因為犯下過錯而陷入犯罪的深淵，那該有多好。」

旁白反覆強調，防止南韓文化內容在北韓傳播是非常重要的，從士兵到員工再到他們的家人，「與這種「癌症」（指韓國影視）的鬥爭應被視為國家生死攸關的問題。」

事實上，這並非第一次北韓人民觀看韓劇遭判罪。今年7月有2名隸屬柳京建設管理局連隊的20多歲女隊員，因私下觀看南韓電視劇和電影，包括近期最紅的《淚之女王》，甚至還會在工作現場討論劇情，遭到公開批鬥，被安全部當眾戴腳鐐羞辱。

同樣在7月有多名女高中生，因為觀看南韓流行影視作品，因此遭判無期徒刑，其中2名16歲少女的長相也直接被公開。

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