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柯文哲訴苦日媒：司法淪政府打壓工具　媒體炒作「放大錯誤」

▲柯文哲遭羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者張方瑀／綜合報導

前台北市長柯文哲涉京華城案5日裁定羈押禁見，他4日晚間接受日媒《日經亞洲》採訪時，批評政府試圖「打壓」反對者，指責法律制度替民進黨服務，且媒體炒作放大其錯誤，誓言將繼續奮鬥。

柯文哲4日晚間接受《日經亞洲》專訪，他指責政府試圖「打壓」反對者，抨擊法律制度和媒體，指責法律制度和媒體替總統賴清德領導的民進黨服務，誓言將繼續奮鬥，「我感到最失望的是，台灣花了30年推翻國民黨黨國體制，卻讓（大部分）司法和媒體成為政府的政治工具。」

談到競選財務醜聞時，柯文哲坦承「我們不敢說我們絕對沒有錯」，但抱怨媒體的炒作「放大了」錯誤。

柯文哲對北檢對他的搜索、羈押訊問表達不滿，他認為當局越權突襲了民眾黨，違反了台灣「政黨政治」的精神。

柯文哲說，「我是一個主要政黨的主席。檢方闖入政黨總部和我的住所，搜索我們的手機和硬碟，並對我進行詢問，如果美國的民主黨政府突襲共和黨黨部，帶走了電腦和儲存的資訊，並利用這些資訊檢查每一個動作是否合法，這會怎麼樣？」

柯文哲描述了被檢察官審問的情形，「他們早上7點來我家搜查，持續訊問我到第2天凌晨3點，當我拒絕深夜訊問時...他們提議給我3個小時休息時間後再繼續，我拒絕後，他們就把我拘留了。」

談到在法院候審室的情況，柯文哲說，他的餐點是2片麵包和1杯飲料，「3天來，我不得不睡在地板上，沒有淋浴或床可以使用，燈從來沒有關過，這樣拘留者很快就會失去時間感。」他批評，那些還未被定罪的人，僅僅是在羈押中的人，不應該受到這樣的對待，這與人權不符。

▲▼支持民眾黨的小草 守候在北院外 等待柯文哲羈押庭結果。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨支持者守候在北院外等待柯文哲羈押庭結果。（圖／記者屠惠剛攝）

當被問及是否同意立法院國民黨團總召傅崐萁所說，大多數法律專業人士只聽民進黨的話時，柯文哲引用了美國前總統林肯（Abraham Lincoln）的一句話，「你可以在某些時間欺騙所有人，也可以在所有時間欺騙某些人，但你不能在所有時間欺騙所有人。」

柯文哲表示，「民進黨可以在某些情況下影響某些人（法律專業人士），但我不認為他們的不合理想法會贏得大多數台灣人民的支持。」

柯文哲在採訪中大部分時間都在指責政府過度干預，同時也批評了賴政府的國防政策，特別是即將討論並投票的潛艇建造預算，「為什麼台灣要造8艘潛艇？這些潛艇將如何使用？建造的時間表和流程是什麼？首艘潛艇還沒下水，那麼台灣有能力製造潛艇嗎？」

柯文哲說，「我們對這些一無所知，卻被要求直接同意約新台幣2800億元用於再造7艘潛艇，這沒有道理。」他表示，民眾黨仍然支持提高台灣的國防預算，但問題在於應該購買什麼，以及用途是什麼。

柯文哲表示，「無論是國防問題還是反對派提出的憲法法院運作變革，民眾黨都會經過討論再決定支持或反對。」

最後柯文哲提到，「我們相信我們的黨（民眾黨）有能力應對所有危機，我們必須努力為黨的生存與發展而奮鬥。」

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