北韓女隊員偷看《淚之女王》！　遭「戴腳鐐」公開批鬥羞辱

▲金正恩下令，在處罰觀看韓流內容的事件時，不可公開作品名稱，以免吸引他人好奇。（示意圖／朝鮮中央電視台）

記者王佩翊／編譯

南韓熱門連續劇《淚之女王》在Netflix上播出後，迅速獲得全球觀眾的喜愛。然而在嚴禁韓流影視作品的北韓卻發生有2名20多歲女子偷看該劇，遭到同儕通報，最終被嚴懲，甚至遭到公開批鬥，被安全部當眾戴腳鐐羞辱。

根據《每日北韓》引述消息人士透露，北韓平壤市安全部7月初舉行了一場名為「柳京建設管理局連隊思想問題」的大型批鬥會，而實際上則是一場公開譴責會。

被指控違規的是2名隸屬柳京建設管理局連隊的20多歲女隊員，兩人曾是同校同學，因此私下交情好，在被當局動員半強迫參加突擊隊後，也一直保持友好關係。而她們有一個共同的愛好，就是私下觀看南韓電視劇和電影，包括近期最紅的《淚之女王》，甚至還會在工作現場討論劇情。

她們的行為不久後便被另一名隊員發現，同時舉報給青年同盟。青年同盟認為，此事涉及違規，因此決定將其作為重大事件處理。2名女隊員因此在6月中被逮捕。

平壤市安全部花了半個月的時間分別對兩人進行調查，根據調查結果將她們列為譴責對象。在批鬥大會中，她們被指控「思想有問題」，並當場被戴上腳鐐，進入安全部的預審階段，也就是起訴前的蒐證期。

同時，安全部還公開批評了柳京建設管理局連隊青年同盟的書記，因為他在處理此事時沒有正確認知到司法機關的方針，公開提及了兩人觀看的《淚之女王》的劇名，導致問題變得更嚴重。

消息人士指出，「只需要批評她們觀看非法影片即可，書記卻公開提到《淚之女王》的劇名，反而會引起其他隊員的好奇心。」

金正恩6月才針對打擊韓流文化下達新命令，強調公開審判和思想鬥爭可能會引發民眾的猜測和思想動搖，尤其是年輕人對於被限制的歌曲、舞蹈、電影等內容會更加好奇。

因此，他下令將此類事件分級管理，並保持內容秘密。然而，儘管有如此嚴格的措施，北韓人民對於韓流文化的興趣卻仍未減退。