北韓女大生揪閨蜜「暗夜狂歡」！開趴享樂遭警突襲　被逮原因曝

▲北韓3名女大生因為偷偷開趴看韓劇，直接遭警方逮捕。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓咸鏡北道會寧市7月底發生駭人聽聞的事件，當地安全局（警察單位）一名高級幹部的女兒與另外2名女大學生深夜從她們的住所被強行帶走。值得注意的是，該名幹部在當地是舉足輕重的大人物，但是女兒卻被逮捕。原來是因為女兒趁著暑假，在閨房大開「韓劇派對」，嚴重違反《反動思想排擊法》。雖然3人的懲處仍不明，但最重恐難逃死刑。

根據《每日北韓》報導，該名安全局的高級幹部負責管轄中國與北韓邊境的會寧市，在當地地位極高。然而他就讀於師範大學的女兒卻和另外2名女同學偷偷躲在房間內大看韓劇。

該名幹部的女兒當初為了就近上學，於是在學校附近租房生活。事發當時，3名女大生在租屋處開起韓劇派對，沒想到便因此被逮。事實上，儘管當局嚴加監控，但大學生在暑假期間，私下偷偷群聚觀看韓劇、韓國流行音樂的情況並不罕見。

3人疑似是行徑太過高調被盯上，因此深夜被相關單位帶走，更嚴重的是，由於USB被確認是幹部的女兒所有，受此事件影響，女大生的父親遭到重罰，從上佐（相當於大佐和中佐之間的軍銜）降級2階至少佐，同時管轄區域也從「市」被降為「里」，相當於下調了2個級別，仕途大受打擊。

根據北韓反動思想文化排擊法（俗稱「韓流取締法」）第37條第4項規定，如果對子女的教育疏忽而導致犯下反動思想文化等罪，家長將被處以10至20萬北韓元的罰金。然而，這名幹部卻面臨了遠超於此的處罰，疑似是因為涉案人士為高層幹部的家屬。

根據消息人士透露，雖然這名幹部被降級處分，但其實這樣的結果已經算是不幸中的大幸。過去曾有類似事件導致整個家族被送往政治犯收容所。涉案的幹部女兒目前被拘留在清津市的安全部拘留所，接受審訊。