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北韓5女高中生「看韓劇」被判無期！　雙手遭捆屈辱影片曝

▲▼北韓5女高中生「看韓劇」被判無期！　痛哭懺悔屈辱影片曝。（圖／北韓政治宣傳影片）

▲北韓公開遭判無期徒刑的高中生長相與姓名。（圖／北韓政治宣傳影片）

記者王佩翊／編譯

北韓當局近日在對內公開的政治宣傳影片中，揭露一群女高中生因觀看韓流相關影視作品，被處以無期勞動教化刑（等同無期徒刑）。影片中有多名高中生的姓名被曝光，且雙手遭捆低頭靠牆站，其中2名16歲少女的長相也直接被公開。

根據《每日北韓》引述《自由亞洲電台》報導，北韓經常透過政治宣傳影片宣達社會主義，並藉此杜絕嚮往南韓或國外的思想。而在此之前已有多部這類宣傳影片被證實的確存在。

《自由亞洲電台》17日指出，北韓在一部向市民公開的政治宣傳影片中，宣布有多名女高中生，因為觀看南韓流行影視作品，因此遭判無期徒刑。儘管《自由亞洲電台》並未公開該部影片，但根據畫面截圖，有5名就讀於高中二年級的學生（4女1男）姓名被曝光，其中2名16歲的少女的臉更直接被公開特寫。

一名咸鏡北道居民向《自由亞洲電台》透露，北韓政府最近每周都會在定期演講會上播放這些「根除反社會主義、非社會主義現象」的影片。

《自由亞洲電台》公開的音檔則提到，「觀看和傳播不當錄製品的行為不僅僅在平安南北道出現，幾乎在所有地區都曾發生」。有當地居民指出，儘管政府嚴厲打擊，但平壤與北韓全國人民對南韓等外國電影依舊極感興趣。

北韓當局將政治宣傳影片之外的所有外國電影和電視劇都視為犯罪，「即使是刻劃人類生活，只要是南韓電影，就會無條件被定為犯罪」。

北韓當局在打擊韓流內容的政策上反覆無常，時而嚴厲，時而放寬。近幾年，由於打擊力度過大，觀看南韓影視作品的人數有所減少。然而，北韓政府公開嚴懲少年少女的「示眾影片」，卻也間接證明了韓流內容在北韓當地的非法流通仍然難以阻擋。令人擔憂的是，如果當局認為這些強硬手段無效，可能會採取更加極端的行動。

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北韓5女高中生「看韓劇」被判無期！　雙手遭捆屈辱畫面曝

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