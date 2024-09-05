駕駛等紅燈「天外飛來一箭」射穿車門！　韓體大失誤射到百米外

▲人在車上坐，箭從天上來？南韓還真的有駕駛遇到這種「驚喜」。（示意圖，pexels提供）

圖文／鏡週刊

南韓是傳統射箭強權，每逢奧運總能摘走數面金牌，不過練習的學生們也是會有出包的時候！日前首爾一名駕駛在十字路口停等紅燈，怎料天外竟然飛來一箭把車射穿，原來是韓國體育大學的練習場不小心失誤才把箭射出去，距離足足達100多公尺。

根據韓媒報導，今年6月時，一輛轎車在首爾松坡區遁村洞的十字路口等紅燈時，突然一支箭從天外飛來，直接射穿了駕駛座的車門，深達11公分，嚇壞駕駛。

原來，是附近的韓國體育大學練習場在練習射箭，當時使用的是複合弓，結果因失誤啟動調節器導致箭從練習場上方飛了出去，直接命中100公尺外的汽車。

據悉，體大的學生每天都會在位於頂樓的練習場練習1萬支箭以上，不過由於屋頂是開放式的，附近居民表示，若稍有不慎可能就會發生重大傷亡，卻沒有配套措施，擔心可能在路邊走一走，就被一支箭射中。

如今事故已經發生近3個月，但是校方似乎還是沒有設置好安全措施，練習場天花板依然沒有遮蔽，也沒有架高安全柵欄等。對此，最近體大開始計畫要加強安全設備。

事實上，2020年時全羅北道全州也曾經發生過類似事故，當時全州綜合體育場後的射箭練習場發生了誤射，導致100多公尺外的SUV轎車車門直接被射穿，幸好當時車內沒有人，才沒有釀成大禍。



更多鏡週刊報導

【巴黎帕運】先跨屆復仇！決賽破紀錄射下中國 美誕生史上首位「無臂金牌射手」

離奇！1天重複過世2次 54歲婦遺體突「重生」數小時

「海豹冰淇淋」橫空出世 網友驚呼：太天才！