　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日28歲男人肉運毒！吞53包古柯鹼　下機忍不住「直接拉出來」

記者王佩翊／編譯

日本一名28歲男子涉嫌人體運毒，他一次性吞食53包古柯鹼後，搭上從加拿大飛往東京羽田機場的航班，然而海關人員因提前接獲線報，早已鎖定該名男子，並在男子下機後將其帶走。沒想到男子當場忍不住，要求要上廁所，因此在海關的陪同下，排出約15包古柯鹼，隨後被送往醫院。

根據《每日新聞》、《富士新聞網》報導，28歲日本籍男子小林涼4日被警視廳藥物槍枝對策課依違反毒品取締法與關稅法等嫌疑逮捕。小林涼日前從加拿大搭機返日，並從羽田機場入境。他在登機前一次吞下53個用類似保鮮膜的材質所包裹的古柯鹼小包，企圖人體運毒。

報導指出，根據調查，這些古柯鹼小包呈現繭狀，每個小包直徑約1.5公分，長度約5.5公分。警方指出，東京海關在小林入境前就已經接獲線報，並將其鎖定。

警方在機場將小林帶走後，他則不斷要求要去上廁所，最終在海關人員的陪同下前往廁所，沒想到隨即排出15個古柯鹼小包。由於古柯鹼小包在體內破裂，可能會導致毒品一次性大量吸收，有致命風險，因此小林涼當場被送往醫院，並住院1周，直到所有小包都排出。

警方從小林的體內發現了53個古柯鹼小包，共265克，市價約662萬日元（約新台幣147萬元）。在調查過程中，小林否認所有指控並聲稱，不知道自己體內有古柯鹼。警方仍在調查他取得毒品的管道以及背後是否涉及販毒組織。

ET快訊
快訊／柯文哲18:30抵達台北看守所
快訊／柯文哲遭收押！台北看守所外逾50人聚集
快訊／柯文哲遭羈押禁見　國民黨這樣說
柯文哲遭收押！今晚住3人房有室友　看守所已備好便當
快訊／柯文哲羈押禁見　土城看所外警力增至170人
快訊／柯文哲羈押禁見！　王世堅說話了
柯文哲收押禁見　「看守所晚餐菜色」曝
柯文哲羈押禁見　民進黨團發聲了
快訊／柯文哲羈押禁見！土城看守所外90警力戒備
LIVE／柯文哲上囚車！　送台北看守所
快訊／柯文哲上銬搭囚車畫面曝　將移送台北看守所
快訊／柯文哲遭收押！北檢「一人專車」直送北所　警全程戒護
快訊／柯文哲遭羈押禁見！是否提抗告？律師鄭深元點頭
快訊／柯文哲遭羈押3理由曝！
柯文哲收押禁見　柯媽媽手機進語音信箱
柯文哲羈押禁見！　黃揚明分析勢必抗告：民眾黨恐成過去式

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

河邊洗澡失蹤！印尼68歲翁「遭鱷魚啃成2截」　遺體剩下半身

割包皮「連GG也切掉」！美庸醫涉嫌害死6命　吊銷執照偷開刀

俄軍飛彈襲擊烏克蘭軍事學院　增至54死297傷

日28歲男人肉運毒！吞53包古柯鹼　下機忍不住「直接拉出來」

帶200年名琴登機遭拒　正妹小提琴家還原過程：被公開羞辱

飯店龍頭醜聞！顧客「電梯激戰片」全公司看光光　員工遭下藥性侵

駕駛等紅燈「天外飛來一箭」射穿車門！　韓體大失誤射到百米外

醫開刀「誤切肝臟」出大包　美病患失血死在手術台上

26歲日男「約3少女在家狂歡」！　高中生女友離奇暴斃

快訊／慕尼黑「以色列領事館」附近爆槍擊！　1嫌犯被擊中

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

180公分巨蜥闖客廳閒晃　一家3口回過神嚇到起飛

河邊洗澡失蹤！印尼68歲翁「遭鱷魚啃成2截」　遺體剩下半身

割包皮「連GG也切掉」！美庸醫涉嫌害死6命　吊銷執照偷開刀

俄軍飛彈襲擊烏克蘭軍事學院　增至54死297傷

日28歲男人肉運毒！吞53包古柯鹼　下機忍不住「直接拉出來」

帶200年名琴登機遭拒　正妹小提琴家還原過程：被公開羞辱

飯店龍頭醜聞！顧客「電梯激戰片」全公司看光光　員工遭下藥性侵

駕駛等紅燈「天外飛來一箭」射穿車門！　韓體大失誤射到百米外

醫開刀「誤切肝臟」出大包　美病患失血死在手術台上

26歲日男「約3少女在家狂歡」！　高中生女友離奇暴斃

快訊／慕尼黑「以色列領事館」附近爆槍擊！　1嫌犯被擊中

中秋節吃柚子要小心！醫師警告「這類人」別吃：嚴重恐致命

專訪／20歲高顏值男團「宿舍沒電視、電腦」　自曝叛逆：公司罵很慘

快訊／柯文哲遭羈押禁見！雙手上銬押進囚車　18:30抵台北看守所

真理大學校長不滿遭解聘提申訴　教育部：請董事會查明疑義

洪小鈴罹早發性失智「認不出女兒」　寇世勳無奈勸：做好心理準備

假亡者簽名偽造遺屬騙1.4億房產　台版「地面師」賺死人錢手法曝

快訊／柯文哲涉貪遭收押禁見！　台北看守所外逾50人聚集

快訊／柯文哲遭羈押禁見　國民黨：盼司法依照事實證據辦案

台南市與波蘭羅茲市共促產業雙贏　黃偉哲盼國際交流惠及在地企業

【廣編】陽獅集團玩轉創意　創新周年慶點亮夢想品牌

奴才想拍片遭法鬥衝出絆倒　同伴汪還添亂朝鏡頭「解放」

國際熱門新聞

即／台男在越南遭「當街刺死」！

中國人搶迪士尼達菲熊　手段嚇壞日本人

日本癡漢偷拍1000女！　針孔偽裝成石頭

網美背全裸拍辣照　下秒「遭火車撞飛」

鐵達尼號殘骸最新影像　發現消失38年女神像

小行星墜落台灣視角曝　菲目睹火球超震撼

下藥性侵妻200次不夠　男找72人輪流上

小胖弟苦練5年成健美先生　19歲冠軍驟逝

世界Top1「最愛外遇」國家！泰國奪冠

乘客「在座位上狂腹瀉」　281人航班緊急降落

選美小姐「跟男友壞壞」忘關直播！性愛音檔外流

印尼發現多起「M痘疑似病例」

倫敦高樓惡火調查出爐　英首相致歉

郵輪船員性侵　女乘客獲賠近4億

更多熱門

相關新聞

駕駛遇「天外飛來一箭」射穿車門嚇歪！

駕駛遇「天外飛來一箭」射穿車門嚇歪！

南韓是傳統射箭強權，每逢奧運總能摘走數面金牌，不過練習的學生們也是會有出包的時候！日前首爾一名駕駛在十字路口停等紅燈，怎料天外竟然飛來一箭把車射穿，原來是韓國體育大學的練習場不小心失誤才把箭射出去，距離足足達100多公尺。

26歲日男「約3少女狂歡」！高中生女友暴斃

26歲日男「約3少女狂歡」！高中生女友暴斃

台日大戰明開打！鎖定三投迎戰強敵

台日大戰明開打！鎖定三投迎戰強敵

搭飛機見證超神巧合　日男一生一次

搭飛機見證超神巧合　日男一生一次

1天2砍人案！日本阿嬤血濺咖啡廳

1天2砍人案！日本阿嬤血濺咖啡廳

關鍵字：

人體運毒古柯鹼海關日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

快訊／第二次羈押庭結果出爐！柯文哲遭收押禁見

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

即／新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

快訊／羈押3理由曝！圖利沈慶京逾200億　法官認柯文哲：執意為之

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面