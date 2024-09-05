日28歲男人肉運毒！吞53包古柯鹼　下機忍不住「直接拉出來」

記者王佩翊／編譯

日本一名28歲男子涉嫌人體運毒，他一次性吞食53包古柯鹼後，搭上從加拿大飛往東京羽田機場的航班，然而海關人員因提前接獲線報，早已鎖定該名男子，並在男子下機後將其帶走。沒想到男子當場忍不住，要求要上廁所，因此在海關的陪同下，排出約15包古柯鹼，隨後被送往醫院。

根據《每日新聞》、《富士新聞網》報導，28歲日本籍男子小林涼4日被警視廳藥物槍枝對策課依違反毒品取締法與關稅法等嫌疑逮捕。小林涼日前從加拿大搭機返日，並從羽田機場入境。他在登機前一次吞下53個用類似保鮮膜的材質所包裹的古柯鹼小包，企圖人體運毒。

報導指出，根據調查，這些古柯鹼小包呈現繭狀，每個小包直徑約1.5公分，長度約5.5公分。警方指出，東京海關在小林入境前就已經接獲線報，並將其鎖定。

警方在機場將小林帶走後，他則不斷要求要去上廁所，最終在海關人員的陪同下前往廁所，沒想到隨即排出15個古柯鹼小包。由於古柯鹼小包在體內破裂，可能會導致毒品一次性大量吸收，有致命風險，因此小林涼當場被送往醫院，並住院1周，直到所有小包都排出。

警方從小林的體內發現了53個古柯鹼小包，共265克，市價約662萬日元（約新台幣147萬元）。在調查過程中，小林否認所有指控並聲稱，不知道自己體內有古柯鹼。警方仍在調查他取得毒品的管道以及背後是否涉及販毒組織。