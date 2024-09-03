竹市「新世代青年創新論壇」報名　開創青年多元職涯發展

▲9月11日至10月9日共有7場精彩主題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

拓展青年新興職能發展視野！新竹市政府舉辦「新竹市新世代青年創新論壇」，即日起開始報名。新竹市政府勞工處表示，9月11日至10月9日共有7場精彩主題，內容包含AI藝術、電商行銷、AI大數據分析、短影音製作、青年創業等創新職涯領域，由講師帶領青年朋友深入交流，報名成功且全程參與者還可獲得百元超商禮券，歡迎15歲以上青年朋友踴躍報名。

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市是全台第二年輕城市，市府團隊積極落實高虹安市長提出的「青年活力」施政策略，今年新增推動青年學生社團發展補助、竹竹苗跨域青年委員交流、青年圍籬競圖及徵曲活動、青年模擬亞太經合會及建構青創基地等政策，提供許多青年友善、創意、國際相關政策，打造青年宜居城市。

勞工處長林昱志表示，勞工處不遺餘力培育青年多元職業能力，結合竹市五所大專校院專業師資辦理勞工大學課程，廣受青年朋友歡迎。此次「新竹市新世代青年創新論壇」邀請來自不同領域的專家講師，強化青年學子認識新興職業知能，加速找到職涯方向，讓青年成為推動城市發展的關鍵力量，共同打造竹市的嶄新未來。

勞工處表示，期待透過更多不同領域的講師與青年交流，為竹市創造更好的青年環境。9月11日活動首日將邀請湃鍶企劃創意指導葉百豐，分享AI生圖如何幫助設計、美術、影像相關從業人員，以及邀請虎克檸檬茶翔琪檸檬茶創辦人詹翔欽，用自身經驗分享青年創業如何突破困難並激發創業靈感。

勞工處補充，活動陸續還有資深亞馬遜賣家導師陪跑教練Eric，講述電商充滿挑戰又富有夢想之路；曾擔任公共電視製作部攝影師的創新時代國際行銷有限公司導演吳秉澤，帶來青年最流行的短影音拍攝與剪輯議題；社團法人台灣跨領域人才培訓發展協會理事長孫善堂，主講AI&大數據應用；擁有廣達集團高級工程師經歷的AI講師吳如峰，運用自身的深厚背景講授AI的應用；針對青年朋友面臨的不動產交易，特別邀請新竹市稅務局、地政處及財政部北區國稅局新竹分局講師，分享相關稅務問題及交易安全。

勞工處說明，「新竹市新世代青年創新論壇」共有7場，打破傳統論壇框架，以當前流行議題為切入點，專注於提升各項創新職涯能力。活動詳情及報名方式請至活動網站( https://reurl.cc/ZVWQEM )或新竹市政府青年發展讚臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/jD284Z )查詢，或電洽委辦單位(02) 2763-3975寧先生。