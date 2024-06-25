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竹市「勞工親子童樂會」　6月29日關新公園登場

▲活動電子文宣。（圖／新竹市政府提供）

▲活動電子文宣。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為促進勞工朋友們的身心健康與家庭和諧，將於6月29日在關新公園盛大舉辦「勞工親子童樂會」。活動內容豐富多彩，包含親子最愛的趣味表演，如魔術秀和腹語表演，另有充滿創意的文創市集，讓大家盡情購物。此外，活動還設置了多項親子闖關遊戲，寓教於樂，增進親子互動。邀請勞工朋友們攜家人一同參加，共度一個充滿歡笑與溫馨的周末時光。

新竹市長高虹安表示，竹市是台灣的高科技重鎮及創新產業聚落，擁有約40萬7千多名勞工。正因勞工朋友們的努力與奉獻，才成就了今日的科技城市。市府團隊一直以來積極推動企業建立友善工作環境，鼓勵勞工朋友們在辛勤工作之餘，享受和諧家庭關係、豐富社會參與及休閒生活。且勞工是城市發展的重要支柱，市府將持續致力於提升勞工的工作環境與福利，並提供更多優質的休閒活動，讓大家能夠在工作之餘充分享受生活。

勞工處長林昱志表示，本週六下午2點至5點在關新公園舉辦的「勞工親子童樂會」，將邀請「哇哈哈劇團」帶來融合魔術、腹語、帶動跳和氣球秀的精彩演出。此外，達人ZERO老師將呈現全台獨創的「繽紛泡泡秀」，利用「雪花泡沫Let it go」招式變出不同造型泡泡，與大小朋友現場互動。還有由熱愛嘻哈文化的高中生組成的舞蹈社團「Real Soul」，以Breaking舞風帶來精彩表演，歡迎勞工親子一同參與。

勞工處表示，活動規劃5項親子互動的趣味闖關遊戲，並結合勞工福利知能宣導，讓孩子在玩樂中學習，歡度開心假日時光。此次闖關遊戲還有集點換好禮，完成每關任務獲得集章1枚，集滿5枚即可獲得限定好禮，數量有限，兌完為止，現場還有29家親子文創商家讓大家逛好逛滿。活動會場鄰近台鐵六家線新莊車站，公車藍1線亦可直達，歡迎搭乘大眾運輸工具前來參加。

勞工處補充，為了讓更多勞工朋友受益，除辦理勞工親子活動和勞工運動會外，同時持續推出「勞工學苑」課程，目前熱烈報名中，歡迎勞工朋友踴躍參加。線上報名網址 (https://bit.ly/4bq1LPr)。

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