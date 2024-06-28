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竹市青委首訪基隆交流　跨域交流提升青年影響力

▲新竹市X基隆市青諮交流大合照。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市X基隆市青諮交流大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

優化青年發展業務，推動跨區青年合作！新竹市政府昨(27)日辦理今年首場外縣市青諮交流活動，由勞工處長林昱志率領竹市青年委員共40人，前往參訪基隆市政府。雙方探討地方創生議題，收穫滿滿。新竹市長高虹安表示，期盼未來與基隆在青年議題有更多跨領域合作機會，攜手為青年朋友創造更友善環境。

高虹安指出，市府重視青年公共參與，積極落實「青年活力」施政藍圖，除了去年首創推動「青年公共參與及公民培力計畫」，今年更增加「竹竹苗青年交流活動」，並預計帶領優秀青年人才赴外國參訪，將青年公共參與從跨縣市、區域至國際，提供全面參與機會，厚植竹市青年發展能量，一起打造更加貼近青年需求的宜居城市。

林昱志表示，基隆市府的青年發展業務置於產業發展處，從產業面結合地域發展，使青年於創新創業中獲得更大量能。此次率竹市青委們走訪基隆市的國門廣場、海洋廣場及信二防空洞，即見基隆市府串聯舊商圈與青年人才，活化老建築，以環帶狀街廓做山海結合的觀光區，這也是竹市近年極力推動的舊城商圈再造復興可參考處。

竹市青年委員莊博文表示，感受到市府的用心，自去年起市府邀請青年委員參與多項實地參訪、對談、討論活動，像是公共議題走讀、公民培力工作坊等，透過跨域交流和基隆市青年委員建立友誼，分享彼此經驗與見解，收穫良多。

竹市青年委員彭楷豪表示，去年青年委員於舊城區復興公民培力工作坊中提出希望市府給予青創基地更多支持，今年市府即展開東門市場三樓修復，並預計於學租大樓成立青創孵化基地，讓青年很有感。

勞工處說明，規劃於學租大樓7、8樓成立青創孵化基地，提供青年多元專屬使用空間，協助就業及創業前準備；產發處另於東門市場3樓建構竹市新創加速基地，提供青創業者優質環境，預計年底完工。希望透過兩基地的建置，提供竹市青年朋友更多創新發揮的舞台。

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