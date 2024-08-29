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竹市友善職場　提供職場性騷擾受害者心理諮商及法律扶助

▲竹市政府推友善職場新措施，提供職場性騷擾受害者心理諮商及法律扶助。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市政府推友善職場新措施，提供職場性騷擾受害者心理諮商及法律扶助。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

援助職場性騷擾受害者，新竹市政府推出友善職場新措施，提供相關心理諮商費用及法律扶助補助，當受害者的強力後盾，亦協助雇主辦理職場性騷擾防治及糾正補救措施。新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊致力推動高虹安市長提出的「友善職場」政策，期許能為遭受職場性騷擾的受僱者或求職者提供更完善及全面的協助，營造友善、安全的職場環境。

邱臣遠表示，加強性別意識，學習尊重他人的感受，營造性別友善工作環境是市政推動的重要任務。市府提供職場性騷擾受害者心理諮商費用補助，且職場性騷擾案件成立之受害者，還可向市府勞工處申請補助民事訴訟相關費用，透過多元的制度與措施予以支持，為竹市打造友善工作環境。

勞工處長林昱志說明，職場性騷擾受害者心理諮商及法律扶助申請資格為設籍在竹市或在竹市工作的勞工，自去年性別平等工作法修法後，市府已陸續辦理8場教育訓練及說明會，後續訂於10月16日及25日舉辦的建立性騷擾防治機制工作坊，也已報名額滿。11月6日將再舉辦職場性騷擾防治認識及瞭解宣導會，歡迎有興趣的各界人士踴躍參加，強化性別敏感度並落實性別平等概念。

勞工處提醒，今年3月8日勞動部「職場性騷擾案件通報系統」( https://shwn.mol.gov.tw/personal/login )上線，雇主接獲被害人申訴時，應登錄系統通知地方主管機關；經調查認定屬性騷擾之案件，並應將處理結果登錄系統通知地方主管機關。除此之外，雇主要提供申訴人諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務。

勞工處補充，有關「113年度協助雇主辦理工作場所性騷擾被害人心理諮商補助計畫」及「113年度性別平等工作法律扶助補助實施計畫」申請資格、相關申請表格與補助訊息，可至勞工處官網( https://dep-labor.hccg.gov.tw/ch/index.jsp )下載，或撥打(03)5324900分機801、802，將有專人協助說明。

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