竹市首場青年學生社團補助說明會　獲師生熱烈迴響

▲竹市大專院校及高中職17校與會貴賓與勞工處合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青年學子看過來！新竹市政府首度開辦「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」，只要符合資格皆可提出申請，每案最高補助2萬元。5月31日辦理首場說明會時，全市高中職、大專院校社團共12所學校師生踴躍參與，後續還有2場線上說明會( https://reurl.cc/vaoqG1 )，歡迎學生社團報名聆聽，踴躍提出申請。

新竹市長高虹安表示，市府致力提供青年盡情發揮的舞台與資源，今年更以「友善青年」、「創意青年」、「國際青年」三大主軸，推出15項青年亮點政策及活動，包含青創孵化基地、新創加速基地、青年徵曲活動、青年圍籬美學競圖活動、青年國際交流計畫、Model APEC青年論壇及此次青年學生社團補助計畫等，持續創新推動力挺青年伙伴。

高虹安說，竹市擁有12所高中職及5所大專校院，青年朋友無限的創意與活力是促使城市生機蓬勃的一大動力，期盼透過「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」挹注經費，幫助學生社團及學生自治組織解決經費問題，進而鼓勵青年積極提出方案、自主籌劃，多元學習與發展，獲取課堂中學不到的知識經驗。市府也將舉辦青年圍籬美學競圖及青年徵曲等活動，持續透過多元面向讓竹市的孩子能勇於探索、實現夢想。

勞工處長林昱志表示，實體說明會中，講師詳細說明有關補助計畫的申請條件、申請流程以及核銷辦法等相關規定，並提供申請及核銷文件填寫範例，幫助社團輔導老師了解計畫內容及鼓勵學生運用這項資源，也透過學校老師的分享，讓市府施政更貼近青年學子的需求，力挺青年伙伴。

香山高中康輔社團陳老師表示，參與首場說明會後了解到社團活動不僅是學生的課餘休閒，也能成為促進跨越班級和校際的交流與學習的管道，更是培養學生成為一個具備獨立思考、團隊合作、組織領導及民主法治意識的重要支柱，社團維運經費的缺乏，會影響學生投入社團活動的意願，希望能運用這次的機會，申請補助活絡社團運作，讓社團活動成為學生的求學生涯中難忘的青春記憶。

玄奘大學課外活動指導組簡組長表示，學生社團經常面臨經費困難，學校在經費上的協助有限，因此犧牲許多參與或辦理相關活動的機會，這次竹市「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」最高可以申請到2萬元的社團補助，讓校內各社團紛紛躍躍欲試，相信透過補助，可以協助青年學子盡情探索自我、全人多元發展。

勞工處表示，為令更多青年學子瞭解補助的申請方式與流程，市府後續會辦理2場線上宣導說明會，並提供線上影音說明及專人諮詢輔導，學生社團或學生自治組織凡辦理或參與「人才培力」、「公開競技」、「公開展演」及「議題倡導」相關活動或課程，皆可提出申請，每案最高可獲得2萬元的補助，歡迎符合資格的社團把握機會提出申請。申請簡章及相關訊息公告於市府官網「青年事務專區」( https://gov.tw/7pg )。

勞工處提醒，欲申請今年度青年學生社團發展補助的個人或團體，請於活動開始前20日（最後受理時間為10月31日或經費用完止），將書面申請文件親送或郵寄至勞工處（新竹市東區龍山西路99號2樓）。補助申請如有疑問，可多加利用LINE官方帳號：@youthhsinchu諮詢，或電洽補助諮詢專線：0965-518957。