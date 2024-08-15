竹市首辦Model APEC今登場　拓展青年國際視野

▲新竹市首辦Model APEC登場，活動大合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

拓展新竹市青年朋友國際視野！新竹市政府與亞太青年協會合作辦理「2024新竹市青年模擬亞太經合會(Model APEC)」今(15)日盛大登場，新竹市代理市長邱臣遠出席開幕式表示，今年Model APEC有三大特色，包含首次在竹市舉辦、首次開放高中生參與，以及首次結合城市外交，鼓勵參加的青年朋友們透過此次活動拓展國際視野，並培養獨立思考能力，期望在未來職涯中都能夠發揮所長、學以致用，提升職場競爭力。

邱臣遠說，竹市擁有高學歷、高收入、高生育率、低年齡，三高一低的城市DNA，其中16至40歲青年設籍竹市共有14萬1,937人，占全市人口31%，若加上轄內5所大學生112學年度4萬9,073人，預估實際生活在竹市的青年已超過20萬人。

邱臣遠指出，市府積極落實「青年活力」施政藍圖，113年青年政策預算相比111年已大幅提升至逾5,446萬元，展現市府打造友善青年共好環境的決心，包含今年初辦理「青年發展科」2.0揭牌，升級青年專責單位服務，並以「友善青年」、「創意青年」、「國際青年」三大主軸，推出 15 項青年亮點政策及活動，明年亦將擴大成立專責的青年事務機關「新竹市青年發展中心」，整合相關資源，讓青年夥伴都能安居在竹市。

邱臣遠分享，過去擔任立委時期與經濟委員會及亞太青年協會有非常密切的合作，國家發展最重要的關鍵就是青年朋友的力量，鼓勵青年朋友們在經濟外交、文化外交與城市外交等各層面的活動，都要積極地去參與。今年Model APEC共錄取130位，依參與人數及學員年齡，分為高中組及成年組，將實際體驗APEC經濟體組成代表團，模擬參與APEC「領袖峰會」，以「專題演講」及「世界咖啡館」等形式進行議題討論，表現優異的學員將有機會跟市府前往新加坡進行實質交流，更有機會參加外交部舉辦的2024未來之聲Voices of the Future計畫青年代表遴選，前往秘魯參加APEC，拓展國際視野。

亞太青年協會理事長蔡駿騵表示，亞太青年協會長期舉辦Model APEC活動，先前曾在台北、高雄、台中等城市舉辦，此次非常感謝竹市府大力支持以及青年學子的踴躍參與，期望能為台灣的優秀青年提供更多國際交流機會，提升青年對國際事務的理解和關注。蔡理事長說，此次活動青年朋友們將學習到如何在多元文化的背景下溝通與合作，這些經驗將成為他們未來在國際舞台上發揮作用的寶貴資源，亞太青年協會亦將持續為青年朋友創造更多機會，期待未來能有更多的青年加入行列，共同為區域交流貢獻力量。

勞工處補充，市府今年首度辦理青年圍籬美學競圖暨徵曲活動，總獎金60萬元，其中徵曲比賽冠軍獎金高達12萬元，競圖比賽首獎7萬元，徵件至9月2日止，歡迎16歲至40歲青年朋友踴躍參加，只要設籍、就業、就學於竹市，現在或曾經於竹市生活的青年朋友都可以報名挑戰，獲獎的競圖作品有機會躍上市府工程圍籬、得獎歌曲則成為竹市的主題曲，歡迎青年朋友把握機會踴躍報名，秀出青年創意，展現自我實力。市府將持續推出青年相關活動及訊息，並公告市府「青年事務專區」( https://gov.tw/7pg )，歡迎青年朋友持續關注。