品味南投攜手統一集團　9／9小七門市、國道服務區可買石虎山蕉

▲「品味南投」攜手7-ELEVEN行銷農產、推廣食農教育 。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今年首度攜手7-ELEVEN於全台近7000家門市與統一集團7大國道服務區等通路，9月9日起以ibon電商平台或專櫃模式販售南投中寮「石虎山蕉」等南投優質農產，限定門市也能立即購得葡萄、香蕉及百香果等季節性鮮果，提供消費者豐富多元的採買需求。

南投縣長許淑華29日上午前往草屯鎮7-ELEVEN鴻寶門市，出席統一超商好鄰居文教基金會辦理的《FUN假囉！跟著水果趣旅行》手掌繪本與DIY遊戲素材體驗活動，和參與的幼兒園學童一起認識南投縣優質夏季水果、了解食物來源，並與小朋友一起彩繪，代言推廣「品味南投」品牌。

許淑華說，去年成立的「品味南投」管理中心目前共114家農企業、253件產品取得認證，明年預計突破200家企業加入；今年度首度結合統一超商通路，將於9月初在統一集團全台7大國道服務區門市上架「品味南投」好物，讓民眾在旅途中也能品嘗；水里葡萄、石虎山蕉、埔里百香果等多樣化當季水果，則可以全台近7000家門市的ibon電商平台免費下載訂購，向全台開拓新銷售渠道。

許淑華強調，此次上架的農產品是由縣府支持當地農民栽種優質產品，堅持不使用化學肥料及除草劑，並為保育類動物石虎保留安全友善棲息地，維護生物多樣性；縣府農業處指出，未來將持續與各界合作，通過多元管道推廣南投的農業特色，為農民創造更多商機，同時讓更多人認識並喜愛南投。