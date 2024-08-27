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全家新增79元早餐組合「抽5萬獎學金」！繳學費送超萌恐龍姓名貼

▲▼全家便利商店應援開學，繳學費就送超萌姓名貼，還能抽北海道雙人遊。早餐新增79元組合，還抽5萬獎學金。（圖／業者提供）

▲全家早餐新增79元組合，還抽5萬獎學金、iPad Pro等大獎。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

暑假即將結束，全家便利商店推出各種開學應援活動，除了使用代收繳費、雲端列印等有機會抽「日本北海道5天雙人行」，即日起到全家繳學費還能獲得「萌萌恐龍姓名貼」。另外早餐組合除了原有的49元、59元、69元優惠外，新增了79元組合，還有機會抽中獎學金5萬元、iPad Pro 13吋等大獎。

▲▼全家便利商店應援開學，繳學費就送超萌姓名貼，還能抽北海道雙人遊。早餐新增79元組合，還抽5萬獎學金。（圖／業者提供）

▲會員9月17日前到全家使用代收繳費、FamiPort票券、點卡儲值、雲端列印、易安網等服務，有機會抽中「日本北海道5天4夜雙人自由行」。（圖／業者提供）

全家因應開學季各種需求，推出各種服務與抽獎活動。會員於9月17日前完成代收繳費、購票取票、點卡儲值、雲端列印服務，或經全家專屬易安網連結完成投保，且保費為300元以上，即可參加「日本北海道5天4夜雙人自由行」抽獎，包含來回機票及飯店，價值59,600元，共抽出10個幸運名額。

▲▼全家便利商店應援開學，繳學費就送超萌姓名貼，還能抽北海道雙人遊。早餐新增79元組合，還抽5萬獎學金。（圖／業者提供）

▲在全家完成學雜費繳納，還送「萌萌恐龍姓名貼紙」。（圖／業者提供）

繳學費也能拿贈品！針對家長和學生族群，全家便利商店再加碼送「雲端列印貼紙免費兌換券」1組，只要9月17日前在全家完成學雜費繳納，每筆交易序號皆會贈送「萌萌恐龍姓名貼紙」，只要憑兌換券小白單，即可至FamiPort機台，DIY專屬姓名貼，讓高人氣繪本角色呆萌小恐龍，陪同一起開學。

▲▼全家便利商店應援開學，繳學費就送超萌姓名貼，還能抽北海道雙人遊。早餐新增79元組合，還抽5萬獎學金。（圖／業者提供）

▲全家推「早點來全家」抽獎活動，到全家買早餐組合，有機會抽中獎學金5萬元、iPad Pro 13吋。（圖／業者提供）

早餐方面也應援，全家表示提供超過365種早餐組合，而除了既有的49元、59元、69元餐促優惠外，還新增79元組合，更可加價升級指定Let's Café經典或單品拿鐵、美式、私品茶仙女醇奶茶或好喝奶茶，更有白蘭氏雙認證雞精可以搭配，給消費者滿滿能量。

為鼓勵消費者到全家享用美味早餐，再推「早點來全家」抽獎活動，8月28日至10月1日期間，於實體店舖購買餐餐超值配49元、59元、69元、79元組合餐，結帳時報會員或出示APP會員條碼，即有機會抽中獎學金5萬元、iPad Pro 13吋(256G)等好禮，買越多中獎機會越高！ 

●7-ELEVEN應援開學！文具、生活用品、餐飲優惠

▲7-ELEVEN針對開學季商機，推出餐飲、生活、文具等多種優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 在住宅區、主要幹道、外宿學區的實體門市，打造齊全的生活服務平台，包括「Watts均一價59元專區」、「時尚文具專區」、「用品量販專區」等複合結構，販售豐富多元商品，為外出租屋學子、上班族提供經濟實惠選擇。

其中「Watts均一價59元專區」引進日本百元商店廚房、收納、衛浴商品，「時尚文具專區」則推出各式筆款、筆組、日本進口文具、筆記本等逾400種文具選擇。針對開學需求，即日起至10月1日，購買指定商品「任選2件88折、4件75折」。

而目前全台逾400店的「用品量販專區」，主打學生租屋族必囤用品，精選包含洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品，即日起至9月17日，推出指定牙膏、衛生棉等「任選買1送1」。推薦必買UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙，9月3日前特價單串79元，平均每包不到10元，整箱買更划算。

▲▼7-11針對生活用品推出優惠，滿足外宿學生族開學補給需求。

餐飲方面，7-11針對學校周邊商圈門市，早餐、正餐、麵包備貨較一般門市提升約3成，同時滿足開學後享用零食的小確幸，國際精品專櫃也推出多款日韓療癒零食。飲品則獨家開發風靡馬來西亞70年經典傳奇飲品「虎咬獅咖啡」、甜菜根搭配多樣蔬果「聖德科斯聯名100%蔬果汁」等。

特別規劃學生族最愛的義大利麵、CP值高的冷凍餐點，祭出超划算折扣，即日起至9月3日，鮮食自有品牌Ohlala系列商品「全品項9折」。9月4日至10月1日則有指定冷凍盒餐「任選2件88折」，吸引精打細算的學生族群，揪好友一起買省更多。

▲指定冷凍盒餐「任選2件88折」。（圖／業者提供）

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