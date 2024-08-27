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7-11店長變社區土地公！「閱讀集點」免費換早餐　陪受災童重建

▲▼統一超商「好鄰居文教基金會」與全台7-ELEVEN攜手，透過「好鄰居同樂會、閱讀勵學、青年深根」3項社會服務，深耕並陪伴在地。（圖／統一超商提供）

▲高雄新甲仙門市的店經理林德和，2011年發起「閱讀集點」免費換早餐，陪伴受災孩童重建。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／台北報導

統一超商「好鄰居文教基金會」今（27）日舉行25周年活動，邀請被讚為「社區土地公」的7-11店經理現身分享。包括有店長發起「閱讀集點」免費換早餐，陪受災家庭孩童走過艱難的重建之路，並透過閱讀提升自我、追尋夢想。基金會表示，25年來跟全台7-11合作深耕並陪伴社區，已影響超過300萬人。

▲▼統一超商「好鄰居文教基金會」與全台7-ELEVEN攜手，透過「好鄰居同樂會、閱讀勵學、青年深根」3項社會服務，深耕並陪伴在地。（圖／統一超商提供）

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▲統一超商「好鄰居文教基金會」與全台7-ELEVEN攜手，透過各種社會服務，深耕並陪伴在地。（圖／統一超商提供）

好鄰居基金會攜手7-ELEVEN 長年深入大街小巷，以成為「鄰里好鄰居」為使命，至今全台超過7000家門市達成「全鄉全店全天服務」的里程碑，透過各項社區服務、活動，每位加盟主與夥伴也持續在崗位上守護社區。基金會今日公布25周年全新「OPEN!斜槓好鄰居」形象影片，並邀請店經理們現身分享。

像是高雄新甲仙門市的店經理林德和，2011年發想「閱讀集點」換商品活動，陪伴當年八八風災的災民和孩童，走過艱難的重建之路。每天一頓的免費早餐，不僅是紓困經濟，也有效提升孩童閱讀量，進而成長、追尋夢想。店經理阿和讓社區恢復生氣，他不僅走出門市，也走進居民生活，成為街頭巷尾的「土地公」。

而這個「閱讀集點」，也成為好鄰居基金會推動「閱讀勵學」的起點，從2014年起正式推動至今，已累計超過百所學校、陪讀班據點，閱讀量超過85萬本讀冊。

▲▼統一超商「好鄰居文教基金會」與全台7-ELEVEN攜手，透過「好鄰居同樂會、閱讀勵學、青年深根」3項社會服務，深耕並陪伴在地。（圖／統一超商提供）

▲好鄰居基金會透過「閱讀勵學」推動閱讀，今年攜手統一超商、博客來啟動「羅浮國小圖書館整理計畫」完成圖書館整理。（圖／統一超商提供）

「閱讀勵學」2022年起更攜手正隆公司、捷盟行銷，運用7-ELEVEN門市10公噸紙箱循環再製成永續紙材教具，為地球貢獻減碳58公噸，相當於保留200棵樹，至今打造6座「好鄰居紙圖書館」。 

▲▼統一超商「好鄰居文教基金會」與全台7-ELEVEN攜手，透過「好鄰居同樂會、閱讀勵學、青年深根」3項社會服務，深耕並陪伴在地。（圖／統一超商提供）

▲桃園羅浮門市店經理楊瑞琪，藉由門市凝聚居民向心力，陪伴孩童學習。（圖／統一超商提供）

另外像是桃園羅浮門市店經理楊瑞琪，讓門市成為「在地活動中心」，串聯羅浮國小啟動「晨光閱讀計畫」，以好鄰居教室、繪本共讀、DIY遊戲等活動，讓永續觀念能在社區和生活中扎根。

基金會也透過「閱讀勵學」協助羅浮國小推動閱讀，今年攜手統一超商、博客來，啟動「羅浮國小圖書館整理計畫」，耗時6個月、動員近百位志工，將萬本藏書系統化整理，完成圖書館整理，落實鄰里共好，提升鄉鎮閱讀環境。

▲▼統一超商「好鄰居文教基金會」與全台7-ELEVEN攜手，透過「好鄰居同樂會、閱讀勵學、青年深根」3項社會服務，深耕並陪伴在地。（圖／統一超商提供）

▲竹北豐禾門市店經理鍾顓鴻，為返鄉創業青年點亮希望的燈。（圖／統一超商提供）

好鄰居基金會也從2017年起開拓「青年深根計畫」，扶植返鄉創業社會企業團隊，在從零到有最艱難的這一哩路，藉由7-ELEVEN通路力量，增加販售曝光機會。竹北豐禾門市店經理鍾顓鴻就實踐與社企團體、在地農夫三方共好，協助推廣過剩農產製成的創新商品，讓更多優質商品被看見。

「青年深根計畫」已陪伴20組團隊將逾百項在地優質選物上架區域門市與i預購等線上平台，足跡遍布全台20個鄉鎮，未來也將持續發揮貢獻在地精神，為社會帶來善的循環。

▲▼統一超商「好鄰居文教基金會」與全台7-ELEVEN攜手，透過「好鄰居同樂會、閱讀勵學、青年深根」3項社會服務，深耕並陪伴在地。（圖／統一超商提供）

▲統一超商「好鄰居文教基金會」與全台7-ELEVEN攜手，透過「好鄰居同樂會、閱讀勵學、青年深根」3項社會服務，深耕並陪伴在地。（圖／統一超商提供）

好鄰居基金會表示，與全台7-ELEVEN攜手，以「好鄰居同樂會、閱讀勵學、青年深根」3項社會服務，架構社區親子活動場域，協助購物不便區域小學推動閱讀、陪伴返鄉創業社會企業深根落地，25年來已陪伴與影響超過3百萬人。

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