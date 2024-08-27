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【廣編】熊妤的圖象密碼！統一玲廊滿藝當代藝術展覽揭開藝術符碼的面紗

▲▼統一集團,玲廊滿藝,Acme+Art極美美學藝術,熊妤,展覽。（圖／業者提供）

▲《異想奇境－熊妤的藝術創想》。

圖、文／玲廊滿藝提供

統一集團玲廊滿藝首次與Acme+Art極美美學藝術合作，於即日起至9月18日在台北時代寓所舉辦一場名為《異想奇境－熊妤的藝術創想》的當代藝術展覽。展示了熊妤的豐富想像力與獨特創作視角，展覽共分為四大系列：生成式美術館系列、奇幻美術館系列、療癒美術館系列以及平平安安系列，每一系列都充分表達了熊妤的創作脈絡與靈感來源。

生成式美術館系列靈感源自生成式藝術（Generative art），這一系列作品部分或全部使用自動創作系統，呈現出自動化與藝術創作相結合的獨特美學；奇幻美術館系列則是以未來原始主義為發想，將符碼、哲學、文學、音樂與機械裝置藝術相結合，編織出一個充滿奇異幻想的繪畫世界；療癒系列從心理學角度出發，探索人類對愉悅和安定的追求，通過孩子般純真的視角創造天馬行空的想像世界，讓觀者重新發現並創造自我；平平安安系列則以日常生活為靈感，捕捉生活中平凡卻充滿詩意的瞬間，展現純真質樸的美感。

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熊妤的作品以其細膩柔和的畫面和幾何空間的交錯運用著稱，每一幅作品都充滿生命的活力與神秘氣息，當時間與空間的界限模糊不清，無限可能性便展現在眼前。熊妤的創作深受生命科學與哲學思考的影響，她認為藝術是一種探索與表達內心世界的方式，作品中充滿對人生、情感、夢想及存在意義的思考，期望觀者在欣賞作品時能進行自我反思，尋找內心的共鳴。藝展地點 : 台北時代寓所1樓貴賓室（台北市中正區林森南路7號），免費預約進場賞畫；玲廊滿藝線上藝廊也將同步展出。

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