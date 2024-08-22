一圖學會剝柚子3招　農糧署：今年雨水豐富「文旦品質比往年佳」

▲農糧署與7-11推可即食、免剝皮的文旦鮮果盒。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值國產文旦產季與中秋節檔期，農業部農糧署今宣布，攜手7-ELEVEN即日起推出多款國產文旦禮盒，另供應鮮果截切盒，讓消費者吃柚子免剝皮。農糧署副署長姚志旺表示，今年文旦採收時，適逢颱風來襲補足雨水，品質更勝以往，他也現場示範文旦剝皮術，以傳統切頭、側面劃5刀的方式，就可輕鬆剝皮，還能變成一頂柚子帽。

農糧署與7-ELEVEN今舉行「在7-ELEVEN柚見美好」文旦上市記者會，宣布即日起多款國產文旦禮盒及加工產品，在全台7000家門市陸續上架販售，並於限定門市推出「麻豆文旦盒」、「麻豆紅柚盒」，讓消費者免動手剝皮，每盒售價69元；另在i划算平台推出多款文旦禮盒。

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▲農糧署副署長姚志旺示範剝柚子的方法。（圖／記者楊惠琪攝）

姚志旺也在記者會上教戰3招文旦剝皮術，第一招「傳統剝柚術」，把柚子切頭、側面劃5刀，再沿痕剝開與皮分離，接著撕薄膜、剝果肉，剩下柚子皮還能變成一頂柚子帽。第二招是「美觀剖半術」，先用刀子從柚子中間橫割一圈，用湯匙將上下挖出，剩下的果皮還可當柚子盅。第三招是「刀削柚皮術」，把柚子切頭去尾削外皮、中間橫切兩半，側邊劃一刀，即可撕膜將果肉取出，剩下的柚子皮還可製成柚子防蚊液。

姚志旺指出，國內柑橘類水果包含文旦、紅柚、白柚、葡萄柚、椪柑、柳橙及茂谷柑等，種植面積近2萬5千公頃，年產量約46萬4千公噸，是種植面積最廣的果樹類作物，每年從8月中旬起接續盛產，其中文旦耐存放，可以一路吃到國慶日、甚至明年元旦，今年採收時迎來颱風雨水，果肉品質更勝以往，每斤平均拍賣價約70至80元，價格跟往年相當。

此外，農糧署也與全家便利商店合作，即日起在全家門市開賣文旦柚鮮果及截切盒等商品，為協助花蓮災區柚農，9月4日起再推出限定版「從心出花」文旦雙色截切盒，消費者可在全台4200家全家店舖購買。





▲農糧署提供3招柚子剝皮術。（圖／農糧署提供）