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7-11三大支付滿額現折！開學文具生活用品5折起　下單免費喝咖啡

▲▼7-ELEVEN搶攻開學季商機，針對生活、文具、餐飲推出多種優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN搶攻開學季商機，針對餐飲、生活、文具等推出多種優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

暑假進入尾聲，7-11為滿足開學就近補給、餐飲需求，全台門市8月23日至8月25日限時3天，推出三大支付（OPEN錢包、icash Pay、icash 2.0）結帳滿額折扣，回饋最高120元。門市的「Watts均一價59元」、「時尚文具」、「用品量販」三大專區指定品2件88折、4件75折；求學外宿必備牙膏、衛生棉等任選買1送1，「iOPEN Mall」下單還送中杯冰美式。

●三大支付滿額立折

7-ELEVEN以「學生最愛便利潮食」、「外宿省荷包」兩大策略，滿足開學各種需求，全台7千家門市同步推出「三大支付滿額立折」，8月23日至25日限時3天，到全台7-11門市購買指定13大類別商品，憑OPEN錢包、icash Pay、icash 2.0三大支付結帳，單筆滿999元，回饋最高市價120元。

▲▼7-ELEVEN搶攻開學季商機，針對生活、文具、餐飲推出多種優惠。（圖／業者提供）

▲7-11門市「Watts均一價59元專區」、「時尚文具專區」、「用品量販專區」，開學季指定商品「任選2件88折、4件75折」。（圖／業者提供）

●生活用品文具「任選4件75折、買1送1」

業者觀察到，每年8月開學季期間，相關類別業績皆可較前期成長逾2成，實體門市「Watts均一價59元專區」、「時尚文具專區」、「用品量販專區」等複合結構，打造齊全的生活服務平台，於住宅區、主要幹道、外宿學區販售豐富多元商品，為外出租屋學子提供經濟實惠選擇。

其中「Watts均一價59元專區」引進日本百元商店廚房、收納、衛浴商品，「時尚文具專區」則推出各式筆款、筆組、日本進口文具、筆記本等逾400種文具選擇，即日起至10月1日指定商品「任選2件88折、4件75折」。

▲▼7-ELEVEN搶攻開學季商機，針對生活、文具、餐飲推出多種優惠。（圖／業者提供）

▲全台逾400店的「用品量販專區」，主打學生租屋族開學必囤用品「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

此外，目前全台逾400店的「用品量販專區」，主打學生租屋族開學必囤用品，精選包含洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品，即日起至9月17日限時推出指定牙膏、衛生棉等「任選買1送1」優惠，推薦必買UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙，9月3日前特價單串79元，平均每包不到10元，整箱買更划算。

除此之外，外宿添購生活用品、小家電，不用辛苦外出採購搬貨，7-ELEVEN推薦旗下「iOPEN Mall」線上購物商城，強化3C周邊、生活家電、日常美食等商品，即日起展開「開學入手單品5折起」主題活動，8月26日前指定商品免運費、單筆滿1200元立折150元，8月27日加碼指定商家下單滿99元，就送限量「CITY CAFE中冰美式」。

▲▼7-ELEVEN搶攻開學季商機，針對生活、文具、餐飲推出多種優惠。（圖／業者提供）

▲療癒零食、經典傳奇飲品「虎咬獅咖啡」等上市。（圖／業者提供）

●開學餐飲新品

餐飲方面，7-11針對學校周邊商圈門市，早餐、正餐、麵包備貨較一般門市提升約3成，同時滿足開學後享用零食的小確幸，國際精品專櫃也推出多款日韓療癒零食。飲品則獨家開發風靡馬來西亞70年經典傳奇飲品「虎咬獅咖啡」、甜菜根搭配多樣蔬果「聖德科斯聯名100%蔬果汁」等。

▲▼7-ELEVEN搶攻開學季商機，針對生活、文具、餐飲推出多種優惠。（圖／業者提供）

▲針對開學小確幸，多款日韓療癒零食優惠。（圖／業者提供）

更特別規劃學生族群最愛的義大利麵、CP值高的冷凍餐點，祭出超划算折扣，即日起至9月3日鮮食自有品牌Ohlala系列商品「全品項9折」優惠。9月4日至10月1日則有指定冷凍盒餐「任選2件88折」，吸引精打細算的學生族群，揪好友一起買省更多。

▲▼7-ELEVEN搶攻開學季商機，針對生活、文具、餐飲推出多種優惠。（圖／業者提供）

▲指定冷凍盒餐「任選2件88折」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN自有品牌「Homeal」冷凍台式功夫菜，也獨家推出3款餐點，攜手高雄馳名40年的「鄧師傅功夫菜」，將人氣台式熱炒「塔香風味炒花蛤」、「鳳梨糖醋肉」、「客家小炒」克服繁複的熱炒流程，變身小份量、包裝設計食感十足的冷凍餐點，搭配白飯只要79元，不到百元就能吃到主廚手藝的名店料理，就算是「I人」宅在家也能吃熱炒。

▲▼7-ELEVEN搶攻開學季商機，針對生活、文具、餐飲推出多種優惠。（圖／業者提供）

▲7-11合作「鄧師傅功夫菜」，將人氣台式熱炒「塔香風味炒花蛤」、「鳳梨糖醋肉」、「客家小炒」變身冷凍料理。（圖／業者提供）

此外，7-ELEVEN引進多元比薩結構，方便消費者隨時解饞補給！除了與熱食品牌「開心食堂」與必勝客合作「必勝即享站」，更於近80間「哈燒專櫃」引進現烤「海鮮總匯比薩」，使用高達、切達、莫札瑞拉三種起司調味，搭配彈牙甜蝦仁、魷魚板、蟳味絲鋪底，滿滿鮮甜海味與濃郁起司香，即日起至9月17日全品項任選第二件85折。

冷凍則有自有品牌「御料小館海鮮披薩」、知名團購夯品一口馬可貝果比薩，還有天素地蔬複合店限定蔬素食者也可食用的蔬食比薩，提供出遊、午茶便利餐飲提案。

▼7-ELEVEN推出多種比薩。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN搶攻開學季商機，針對生活、文具、餐飲推出多種優惠。（圖／業者提供）

★全家獨家聯名新品、霜淇淋買1送1

喜歡吃日料美食，現在也能用銅板價吃米其林！全家便利商店首度與日本石川縣能登半島的米其林餐廳「一本杉川嶋」合作，推出6款海味特色聯名新品，包括「牛肉芥末時雨煮飯糰」、「日式肉味噌飯糰」、「番茄奶油雙醬烏龍麵」、「能登風味海鮮佐紅黑醬歐姆蛋飯」、「炭烤雞肉茶泡三吃烤飯」與minimore甜點「鹽味牛奶凍」，即日起至9月3日搭購原萃茶指定飲品還現折10元。

▲全家首度與日本石川縣能登半島的米其林餐廳「一本杉川嶋」聯名，推出6款海味新品。（圖／業者提供）

同步全家也與人氣古早味手搖店「有飲」聯名合作，推出「椪糖系列」5款獨家新品，包括「椪糖奶茶冰淇淋」、「椪糖紅茶啤酒」、「椪糖奶茶風味法國酥」、「椪糖奶茶沖調包」及「椪糖紅茶」。即日起至9月17日新品上市期間，全系列「任選第2件6折」。

▲全家聯名「有飲」，推出5款獨家「椪糖系列新品」，包括椪糖奶茶冰淇淋、椪糖紅茶啤酒、椪糖紅茶等。（圖／業者提供）

全家也在8月23日至25日限時周末3天，推出消暑好康，包括「Fami!ce霜淇淋、杜老爺淇淋巧酥甜筒、黑松茶花一番煎茶、多喝水STAY COOL礦物質強氣泡水」4款夯品「買1送1」，把握周末小確幸清涼省一波。

▲全家周末還有霜淇淋等消暑夯品「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

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