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「基隆教育好聲音」交流座談會　謝國樑與大學生對談市政規劃

▲「基隆教育好聲音」座談會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「基隆教育好聲音」交流座談會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（8日）下午舉辦首場市長謝國樑與大學生的交流座談會，邀請本市3所大學學生，以及本府產發處、交通處與教育處，一同探討公民市政規劃。這次學生提出的議題，多半討論於未來產業發展和青年職涯規劃，與投入青年創生、地方創生、SDGs永續發展等想法，進行深入的雙向對談。

​先前於今年4月份市府也辦理1場與崇右影藝科技大學學生的討論會議，同時邀請多位崇右影藝科大主任及臺灣銀行主管出席，一同協助學生解決學貸、校外租屋申貸補助以及提供學生暑期工讀機會等議題，並為能建立學生正確的理財觀念，也請崇右影藝科大研議開設財務金融相關講座。

▲「基隆教育好聲音」座談會。（圖／記者郭世賢翻攝）

本次座談中，學生也針對本市市政議題踴躍提出討論，如「基隆市在大眾運輸有許多新建發展，除此之外，也希望能將基隆市路網規劃得更完善」，另針對「探討市府對於青年培育、青創等相關規劃」進行討論。

謝國樑也回應：「基隆市將持續推動行人友善政策，於路口處劃設綠底行人穿越道以及實施行人早開時相等政策，未來也將繼續建構安全的通行環境。」另外也將激發青年創業行動力，透過甄選計畫補助經費，作為創業營運及社團公共服務活動所需，制定青年投入創業補助計畫，讓青年新創產業均可申請相關補助及開設創業課程。」

謝國樑表示，很高興基隆青年對於市政議題有很多新穎的想法，所以每一場座談都更顯得寶貴，每次也仔細聆聽學生們所面臨的問題與對未來規劃的期許，能繼續為基隆學子們排除求學中所遇的阻礙，與增加對未來的安定感很重要，也希望能藉此提升基隆青年留在本地發展的意願，共創更友善且優質的有愛城市。

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