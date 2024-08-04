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基隆開基老大公廟「開龕門」　副市長邱佩琳祈求庇佑市運平順

▲基隆開基老大公廟「開龕門」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆開基老大公廟「開龕門」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

傳承170年的鷄籠中元祭，今（4日）由基隆市政府副市長邱佩琳與輪值主普的張廖簡姓宗親會，於開基老大公廟進行祭典科儀「開龕門」儀式，宣告為期1個月甲辰年鷄籠中元祭正式揭開序幕。邱佩琳特別祈求老大公們庇佑基隆市運平順，市民心想事成、健康平安。

基隆限定的「開龕門」儀式，4日下午1時於開基老大公廟進行祭典科儀「開龕門」儀式，邱佩琳副市長、輪值主普的張廖簡姓宗親會張通榮主委及廖大明理事長等重要代表，準備供果、祭品、牲肴虔誠祭祀後，於登記簿上登錄開龕門的時辰並開啟龕門，邀請亡魂來到陽間，接受足月供奉。

▲基隆開基老大公廟「開龕門」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳（右）、輪值主普張廖簡姓宗親會，於登記簿上登錄開龕門的時辰並開啟龕門。

邱佩琳表示，開龕門儀式不僅象徵著中元祭的開始，更代表著一個月的盛大祭典正式展開，鷄籠中元祭至今已傳承170年，今年由張廖簡姓宗親會擔任主普，張廖簡宗親會輪值之始，將為中元祭注入了全新活力和意義；鷄籠中元祭以其完整的祭典科儀而聞名，為全台第一個指定為重要民俗的無形文化資產，每年獨特的文化體驗都吸引著大批民眾前來朝聖，相信今年的參與人數將會更加踴躍。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，今年的鷄籠中元祭將推出一系列多元、豐富的活動。自8月3日至9月30日，藝術家成若涵的裝置藝術作品《團元》在「文化廣場」與「基隆塔」展出；8月8日至8月29日，基隆美術館M01展覽室將舉辦【鬼朋友度中元】親子特展。

▲基隆開基老大公廟「開龕門」。（圖／記者郭世賢翻攝）

8月17日至8月18日，基隆市區將舉行「隆來JOIN平安」中元祭主題快閃活動；今年也特別推出一款別具特色的小文創品「平安FOLLOW米」，從8月9日至8月18日，只要來到位於文化廣場的基隆平安選物所參與打卡活動，即有機會獲得這款限量暖心平安米。

基隆市文化觀光局提醒，更多的活動詳情、放水燈花車遊行以及望海巷放水燈活動交通管制等相關訊息，將陸續公佈於官網及魅力基隆、基隆旅遊網臉書粉絲專頁。歡迎各地民眾一起來參與這場台灣極具歷史意義、規模最盛大的民俗節慶活動。

▲基隆開基老大公廟「開龕門」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆開基老大公廟「開龕門」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆開基老大公廟「開龕門」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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