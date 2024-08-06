基隆女中前母女過馬路挨撞！謝國樑目擊衝上前　攙扶傷者急報警

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今(6日)上午7時，與立委林沛祥、首都客運業者在基隆女中公車站牌前宣佈2088B路線(經調和街深澳坑)增開6:40班次，並問候現場民眾，活動結束返程時正好碰上車禍，謝國樑衝到事故現場聯繫救護車，並請隨扈協助指揮交通，直至救護車抵達才離開現場，網友直呼暖男市長。

▲基隆市長謝國樑意外目擊一對母女遭機車騎士撞倒，立刻上前關心並報警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



稍早隨行市長的發言人余治明在臉書發文，「今天早上，我在基隆女中公車站前進行直播，直播結束後，正準備返程，突然看見四位民眾倒臥路上。疑似一位機車騎士在右轉時撞上了一對母女，導致騎士和母女都受了輕傷。看到這一幕，謝國樑市長立刻趕過去查看他們的傷勢，看得出他的臉上充滿擔憂與不捨。市長馬上呼叫救護車並請隨扈在旁協助指揮交通，確保現場的安全。直到救護車抵達，他才放心離開。希望傷者們都能平安無事，也提醒大家行車一定要注意安全，平安回家。」

照片中謝國樑飛奔到事故現場，並攙扶受傷的母女到路邊。余治明說，有媒體聞訊而來想要訪問市長，市長當時在旁照顧傷患，媒體只能訪問在場議員，低調行事的作風，很慶幸自己有這樣溫暖的長官。貼文一出，網友大喊「暖男市長！第一時間關心市民」、「感心」、「愛民如子的市長」、「溫暖的市長」、「市長辛苦了」。