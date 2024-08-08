基隆甜蜜跨代親子烘焙趣　祖孫館DIY健康可愛香蕉派

▲基隆甜蜜跨代親子烘焙趣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市政府兒童及少年事務處今（8日）在祖孫館舉辦一場別開生面的「親子廚房」課程，讓孩子與父母、祖父母共同手做簡單又健康的香蕉派，讓孩童探索食材、製作美食，並與長輩同樂，拉進家人情誼，共同建立美好回憶。兒少處長林麗蟬表示，以擁有天然甜度的香蕉作為主食材，也可以吃得安心健康。

兒少處長林麗蟬表示，透過簡單的製作步驟，以及家人在身旁陪伴，孩子可以從洗、切、煮、烤開始，每個步驟都親自執行與練習，從烹飪體驗中刺激各種感官，並且提升孩子的成就感和自信心，重要的是透過手做；以及家人從旁協助與討論，最後產製出成品、共同享用的過程，可以有效達成親子間的正向交流，增進彼此的情感。

兒少處長林麗蟬給予此活動高度的肯定，她表示看到孩子們專注投入、興奮不已，並且認真與家長協作的畫面，比起香蕉派本身還要甜蜜！正好父親節在即，小朋友們回家後也可以反覆練習，或是加上一些餡料與裝飾的變化，送給爸爸和爺爺一份特別的父親節禮物。

林麗蟬也希望除了親子場所的活動，或是校園內的家政課以外，孩子可以從「家」開始，多多增加拓展興趣的機會，並表達出關心與愛；當長輩們準備晚餐時，或許可以從旁協助，如此一來可以初步發展自己的烹飪興趣，也更能體會料理三餐的辛苦，增加親子之間的平等對話。

兒少處表示，本場活動邀請父母、祖父母參與簡單的DIY香蕉派製作，祖孫館也盼望能夠讓孩子與長輩培養深厚的情感。孩子們參與切香蕉、鋪設派皮、準備餡料、攪拌餡料等步驟，也能夠藉此訓練他們的動手能力。