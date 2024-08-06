謝國樑感謝2088B再增1班次　嘉惠深澳坑地區通勤市民

▲大都會客運2088B路線自6日起增開6時40分班次。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為服務深澳坑地區前往台北上班上學的市民朋友，大都會客運2088路線2023年底加開2088B路線，獲得民眾好評，經立委林沛祥與市府合力爭取，大都會客運自今（6日）起增開6時40分班次，市長謝國樑一早就到基隆女中視察民眾搭乘情形，感謝林立委及大都會客運公司的協助，解決通勤民眾的需求。

謝國樑表示，2088是中正區及信義區民眾重要的通勤交通工具，2088B的開通更是對深澳坑沿線居民的一大福音，感謝林立委的居間協調爭取，更感謝大都會客運公司在極度欠缺司機的困難情況之下，仍願意增加支線班車，解決通勤民眾的需求。

▲謝國樑一早到基隆女中站牌向搭車的民眾們親切問好，同時了解2088與2088B路線的搭乘情形。

基隆交通處表示，2088B支線自2023年12月1日正式通車之後，受到調和街、深澳坑路及東光路沿線居民熱烈歡迎，搭乘狀況十分踴躍，常有客滿的情形，在地鄉親及市議員一再向市府反映，要求協調大都會客運增加班次。

原先上午往台北方向在6時30分有1班次，在林沛祥委員、各位議員、大都會客運和交通處的共同努力下，自今日起於上午6時40分再增加1班次，讓深澳坑及富貴社區的居民，能夠有更便捷的方式前往台北市區。