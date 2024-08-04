傳承170年鷄籠中元祭！基隆老大公廟開燈　邱佩琳祈求風調雨順

▲傳承170年鷄籠中元祭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國曆8月4日是農曆七月初一，民間風俗所講的鬼月到鬼門開，全國有名的宗教習俗活動，即為雞籠中元祭，距今已170載。3日夜間11時30分，基隆市政府邱佩琳副市長偕同市府多位局處長，以及市議會議長與多名市議員，齊聚於基隆開基老大公廟，參與開燈大典，4日準時在0時0分完成開燈儀式。

這整片滿滿的普渡燈中，邱佩琳對在場主辦方、來賓與信眾，表達滿滿敬重與感謝，並指出中元祭是國家無形文化資產，意義非凡，因為當中富含慈悲與虔誠信仰，中元祭的開燈夜，祈求風調雨順，市政推動蒸蒸日上，猶如春節守歲，是為了家人新的一年健康平安。

▲基隆副市長邱佩琳（前排右）偕同市府多位局處長，齊聚於基隆開基老大公廟。

主普宗親會理事長廖大明表示，很榮幸能在170周年擔任主姓，非常感謝老大公廟主委陳丁寶和各委員，為廣大的信眾延續這套優良習俗，場面非常用心準備，包含廟方用毛筆書寫信眾姓名在普渡燈頂面上，以及開燈後舞龍舞獅的祥龍獻瑞，都是為了拜好兄弟作的充足準備。

鷄籠中元祭是國家重要的民俗祭典，保留百年祭典科儀，預計在4日下午2時開龕門，9月3日關龕門，基隆市政府今年設計具時尚設計感的主視覺，也結合知名品牌於市區設立快閃店，今年度不論是從裝置藝術及主題表演，相信能帶給國內外的民眾及觀光客，帶來耳目一新的民俗文化盛宴。