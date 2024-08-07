基隆「有愛海洋漫漫玩」起跑　助身心障礙者親海圓夢

▲身心障礙朋友於基隆和平島海域開心暢玩特製龍舟板。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今夏搶看法國奧運選手幫台灣圓夢，基隆市政府也幫身心障礙者圓夢！今（7日）由市府主辦的「有愛海洋漫漫玩」首場活動登場，包含脊髓損傷者、小兒麻痺症者、智能障礙者、視覺障礙者等身心障礙市民及陪同者，共40人齊聚和平島海域，暢玩獨木舟、SUP及沙灘車。活動全程由專業教練、救生員及和平島團隊提供溫暖有愛的陪伴服務，讓多年來無法下水的身心障礙朋友興奮直呼「終於圓夢！」

基隆市社會處長楊玉欣出席活動開場，勉勵身心障礙市民勇敢走出戶外，體驗生活，感受海洋療癒的力量。她分享，自己近40年無法玩水，透過試辦活動親身下水貼近海洋，十分感動。活動提供多元類型障礙者共融遊玩，實現CRPD（身心障礙者權利公約）無障礙、自主及平權的精神。

▲基隆市政府舉辦「Ocean Time! 有愛海洋漫漫玩」首場活動，多元類型身心障礙者齊聚和平島海域暢玩。

楊玉欣表示，協力執行本活動的輪椅夢公園，擁有十多年無障礙水域活動辦理經驗，本次特別出動15位教練現場教學及專業支援。基隆商工特教班師生也同場共融，除了遊玩更貼心協助身心障礙朋友移動及更衣換裝，實踐基隆有愛城市互助的精神。

「Ocean Time! 有愛海洋漫漫玩」打造專屬身心障礙者的海洋活動，獲海洋委員會補助，9月15日將於和平島舉辦盛大親海活動及成果展，除了徜徉海域，還有精彩表演與樂活市集。活動將於8月20日開放報名，提供本市身心障礙朋友30組（1名身障者及1名陪伴者）報名額滿為止，相關資訊可向和平島公園電洽：02-2463-5452轉108葉先生。

▲基隆城市音樂愛心大使、視障鋼琴家許哲誠熱情參與，響應有愛海洋。