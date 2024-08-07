　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆「有愛海洋漫漫玩」起跑　助身心障礙者親海圓夢

▲基隆推動有愛海洋漫漫玩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲身心障礙朋友於基隆和平島海域開心暢玩特製龍舟板。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今夏搶看法國奧運選手幫台灣圓夢，基隆市政府也幫身心障礙者圓夢！今（7日）由市府主辦的「有愛海洋漫漫玩」首場活動登場，包含脊髓損傷者、小兒麻痺症者、智能障礙者、視覺障礙者等身心障礙市民及陪同者，共40人齊聚和平島海域，暢玩獨木舟、SUP及沙灘車。活動全程由專業教練、救生員及和平島團隊提供溫暖有愛的陪伴服務，讓多年來無法下水的身心障礙朋友興奮直呼「終於圓夢！」

基隆市社會處長楊玉欣出席活動開場，勉勵身心障礙市民勇敢走出戶外，體驗生活，感受海洋療癒的力量。她分享，自己近40年無法玩水，透過試辦活動親身下水貼近海洋，十分感動。活動提供多元類型障礙者共融遊玩，實現CRPD（身心障礙者權利公約）無障礙、自主及平權的精神。

▲基隆推動有愛海洋漫漫玩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府舉辦「Ocean Time! 有愛海洋漫漫玩」首場活動，多元類型身心障礙者齊聚和平島海域暢玩。

楊玉欣表示，協力執行本活動的輪椅夢公園，擁有十多年無障礙水域活動辦理經驗，本次特別出動15位教練現場教學及專業支援。基隆商工特教班師生也同場共融，除了遊玩更貼心協助身心障礙朋友移動及更衣換裝，實踐基隆有愛城市互助的精神。

「Ocean Time! 有愛海洋漫漫玩」打造專屬身心障礙者的海洋活動，獲海洋委員會補助，9月15日將於和平島舉辦盛大親海活動及成果展，除了徜徉海域，還有精彩表演與樂活市集。活動將於8月20日開放報名，提供本市身心障礙朋友30組（1名身障者及1名陪伴者）報名額滿為止，相關資訊可向和平島公園電洽：02-2463-5452轉108葉先生。

▲基隆推動有愛海洋漫漫玩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城市音樂愛心大使、視障鋼琴家許哲誠熱情參與，響應有愛海洋。

▲基隆推動有愛海洋漫漫玩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動有愛海洋漫漫玩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動有愛海洋漫漫玩。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆女中前母女過馬路挨撞！謝國樑目擊衝上前　攙扶傷者急報警

►謝國樑感謝2088B再增1班次　嘉惠深澳坑地區通勤市民

►基隆開基老大公廟「開龕門」　副市長邱佩琳祈求庇佑市運平順

►傳承170年鷄籠中元祭！基隆老大公廟開燈　邱佩琳祈求風調雨順

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／叼菸惡男遭潑油燒死！　女友殺人罪起訴
中華隊第5面獎牌！國光獎金已發出8740萬元　名單一次看
戴資穎曝跟李洋「暢聊」內容　合照被讚少女...她笑了
麵店慶奪金「麟洋卡賀，你娘卡賀」漲價！兩派戰翻：蹭得莫名
獨／藍咬綠訪美跟大麻商吃飯　餐敘照曝光「全是大咖美政要」
珍奶徽章喊破7400元！　曹家宜驚「萬人求要」：怎麼辦
李洋曬合照「戴資穎美翻」　自拍神技被讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏科大水產養殖系研發海藻產品　致贈屏東醫院醫護

慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

睽違二年首辦癌友會　台東馬偕向日葵病房傳遞愛與支持

關山親水公園同樂會　爸爸們開心表示「終於被重視」

2024台中國際踩舞嘉年華登場　國內外舞團將齊聚豐原

基隆「有愛海洋漫漫玩」起跑　助身心障礙者親海圓夢

國立虎尾科大創新AI亮眼　 2024「創創科技挑戰賽」奪最大獎

馬來西亞新住民母子創業　「帥哥甩餅帥到凍不了」甩餅超吸睛

熱血消防人　勇消齊挽袖響應捐血救人

三重嬤搭車走丟　4天後新竹找到

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

屏科大水產養殖系研發海藻產品　致贈屏東醫院醫護

慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

睽違二年首辦癌友會　台東馬偕向日葵病房傳遞愛與支持

關山親水公園同樂會　爸爸們開心表示「終於被重視」

2024台中國際踩舞嘉年華登場　國內外舞團將齊聚豐原

基隆「有愛海洋漫漫玩」起跑　助身心障礙者親海圓夢

國立虎尾科大創新AI亮眼　 2024「創創科技挑戰賽」奪最大獎

馬來西亞新住民母子創業　「帥哥甩餅帥到凍不了」甩餅超吸睛

熱血消防人　勇消齊挽袖響應捐血救人

三重嬤搭車走丟　4天後新竹找到

「米界奧斯卡」揭曉　農糧署公布年度5大金質好米

中山區電梯2房最夯　在地房仲：基本釋出1周就成交

81歲父罹失智症…吃早餐「突冒1問句」　李運慶一聽愣住了！

屏科大水產養殖系研發海藻產品　致贈屏東醫院醫護

超商買飲料「店員直接打79折」不用抽！他問：沒問題嗎？業者解惑

台塑四寶7月營收年增1成　台塑、南亞年月雙增

慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

睽違二年首辦癌友會　台東馬偕向日葵病房傳遞愛與支持

德國河濱飯店倒塌1死8受困　一樓嚴重受損

快訊／叼菸惡男撞死工程師！反遭潑油燒死　狠女友殺人罪起訴

12歲男孩秀絲滑運球　胯下接背後手速超快

地方熱門新聞

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

陳亭妃冒雨偕農水署會勘全力防堵淹水狀況

台南豪大雨市區多處淹水未來幾天午後有下雨機率

台東和池上羚羊合照沒禮物可領

美和科大冠軍飲品「俯視山林」　驚艷味蕾

台南市消防之友會第六辦事處頒救災工作獎勵金

水利署示範有才寮在地滯洪功效

梨山中橫饗堂8/8秋祭　苦無水電可用

畢業生台南就業中心720個職缺提供現場媒合

「三中」單位合作　推動地熱研究與綠能永續

雲嘉南分署職前訓練班現正報名中

美國加州聖蓋博市訪桃　盼深化雙邊交流

客家菜包等體驗　開南菲律賓華語營隊很本土

跟進！到台東池上合照羚羊也有禮

更多熱門

相關新聞

一起盪鞦韆溜滑梯！變態阿北亂摸女童下體

一起盪鞦韆溜滑梯！變態阿北亂摸女童下體

1名小女童在公園遊玩，1名阿北趁她站在溜滑梯平台時，隔著裙子亂摸下體，他事後坦承犯行，以自己是身障人士，僅靠補助維生，以及已取得女童父母原諒為由，求法官判他緩刑，但法官認為阿北已年近70歲，都可當祖父，卻為滿足個人性慾，讓女童蒙上陰影，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處3年6月徒刑。

基隆七夕360秒煙火秀　KEELUNG地標點亮浪漫

基隆七夕360秒煙火秀　KEELUNG地標點亮浪漫

基隆表揚原住民9位模範父親

基隆表揚原住民9位模範父親

基中校友李洋再奪金　謝國樑爭取羽訓中心

基中校友李洋再奪金　謝國樑爭取羽訓中心

即／基隆湖海路「火燒車」　消防急撲滅

即／基隆湖海路「火燒車」　消防急撲滅

關鍵字：

基隆身障海洋

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面