基隆消防局強化救生技術　200消防員水上救生員複訓

▲面對不同的環境需要不同的游泳技巧。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局為提升消防人員的水上救生技術，消防局於8月6、7日兩天，在國立基隆中學游泳池，委託基隆市水上救生安全協會，分兩梯次辦理113年消防人員救生員複訓。消防局表示，本次複訓課程內容，包含水中自救法、各種救生游法（如抬頭捷泳、抬頭蛙泳、側泳、基本仰泳及潛泳）以及徒手救生技術，總共訓練人數共約200人參與複訓工作，成效顯著。

訓練中教練特別強調水中自救法的重要性，這是每位救生員必須掌握的基本技能。水中自救法能夠在緊急情況下，幫助救生員保護自己，進而提高救援的成功率。各種救生游法的練習是為了確保救生員能夠在不同的水域環境下，運用最適當的游泳方式迅速抵達溺水者的身旁。

▲基隆市消防局長游家懿勉勵消防人員增強游泳技能。

基隆市三面環海，夏季期間經常吸引全家大小前往戲水，在進行水上安全活動時，隨時都要提高警覺。要穿戴救生衣、評估適當天氣、選擇有救生員在場的地點、避開危險區域、如果發現有人溺水，大聲呼救並撥打119切勿貿然下水施救以免自己陷入危險。

消防局長游家懿勉勵同仁，水上救生訓練的目的是在增強消防人員在水上執行救援任務的能力，以確保在緊急情況下能夠快速有效的展開救援行動。同時也呼籲市民朋友戲水時要注意自身安全，共同營造安全的水上活動環境。