曝謝國樑「反罷免」首要任務　他籲1事勿重演：藍戰力會被看衰

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

基隆市長謝國樑近期深陷罷免危機，是否會進入第三階段投票，下週就會揭曉。對此，媒體人黃揚明今（8日）表示，罷免是仇恨動員，謝國樑的首要任務是讓仇恨值「不被拉高」，他也提醒國民黨，若是有第二位縣市長遭罷免，戰力恐會被看衰。

公民團體「山海公民拆樑行動」推動的基隆市長謝國樑罷免案，基隆市選委會已於昨日完成第2階段連署書的審查，並已將初步審議結果函報中選會。黃揚明認為，基隆市長罷免案連署會過門檻是「既定之數」。

「罷免方與被罷免方採取什麼樣的策略是接下來的關鍵」，黃揚明說，對國民黨而言，歷經過韓國瑜被罷免的奇恥大辱後，若還有第二位縣市長被罷免成功，那國民黨的戰力就真的會被人看衰；至於發動罷免方，也進入投票階段的動員實力考驗，是否與民進黨的互動更頻繁，也是觀察重點。

黃揚明強調，「罷免是仇恨動員」，謝國樑的仇恨值要如何「不被拉高」，是他的首要任務，但對發動罷免方而言，如何將謝的仇恨值無限上綱，則是罷免過程必修課。

黃揚明形容，這場罷免如同仇恨值的矛盾大對決，就看基隆市民會對哪一方產生共鳴。

▼藍營政要近期紛紛赴基隆聲援謝國樑。圖為立委羅智強開宣傳戰車聲援。（圖／記者郭世賢翻攝）