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基隆七夕星空愛戀360秒煙火秀　KEELUNG地標點亮浪漫之夜

▲基隆七夕星空愛戀360秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆七夕星空愛戀360秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

七夕情人節即將到來，基隆市文化觀光局將於七夕之夜8月10日晚間9點在虎仔山「KEELUNG 地標」舉行一場浪漫煙火秀。今年的七夕煙火秀長達360秒，特別使用3吋高空煙火，展現「浪漫五篇章」主題，融合光束燈和雷射光雕效果，呈現出愛心、花朵等七夕元素，為觀眾帶來迷人的視覺盛宴。

此次煙火秀將以「浪漫五篇章」展現七夕的浪漫，首先以璀璨盆花揭開序幕，緊接著《浪漫星空篇》登場，以牛郎織女的傳說為靈感，展現星空和銀河的美麗；隨後《愛情之橋篇》、《夢幻愛戀篇》、《銀河奇緣篇》分別以不同煙火型態講述牛郎織女的愛情故事；最後《愛的傳說篇》以3吋高空煙火，表達浪漫時光的美好與璀璨，每個篇章都搭配燈光和立體雷射效果，點亮七夕的浪漫基隆。

▲基隆七夕星空愛戀360秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲活動當天發放「香氛森林」特製精油手工皂。基隆市文化觀光局長江亭玫。

謝國樑表示，基隆「浪漫七夕高空煙火秀」不僅是一場視覺盛宴，更是一個象徵愛與浪漫的完美夜晚。今年煙火秀移師虎仔山「KEELUNG 地標」施放，民眾在觀賞煙火之餘，還能欣賞到基隆迷人的夜間山海景色，誠摯地邀請大家來基隆共同慶祝七夕，一起在這場國際水準的煙火秀中留下難忘的回憶。

文化觀光局長江亭玫推薦幾處最佳煙火觀賞點，包括海洋廣場、國門廣場、東岸商場，這些地點配置了音響設備，讓觀眾在欣賞煙火的同時，也能同步享受浪漫的配樂，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。此外，主辦單位特別準備基隆在地店家「香氛森林」特製的精油手工皂，於活動當天晚間8點起於國門廣場開始發放，浪漫好禮數量有限，送完為止。

江亭玫也貼心提醒大家，為確保煙火順利施放，太平國小旁停車場將於8月9日中午12點至8月10日晚間11點暫停開放車輛停放；虎仔山「KEELUNG 地標」週邊將於8月10日晚間8點至9點15分實施交通管制，活動當天請民眾至最佳觀賞區欣賞煙火，同時也呼籲大家多利用公共交通工具前往，共享七夕情人節的浪漫時刻！

▲基隆七夕星空愛戀360秒煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝）

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