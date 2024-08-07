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基隆高中校友李洋奧運再奪金　謝國樑爭取青少年羽球訓練中心

▲基隆市議會,基隆市長,謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中華隊羽球男雙李洋、王齊麟連續在東京奧運、巴黎奧運摘金，創下奧運羽球男雙史無前例的二連霸紀錄，其中選手李洋是2012年畢業於國立基隆高中的體育班羽球隊成員，連續兩屆在奧運賽場中奪得金牌，基隆人皆歡聲雷動，市長謝國樑不僅第一時間在臉書上祝賀，同時也呼籲中央加速核定基隆高中的青少年羽球訓練中心，讓學子有更好的練習場地，為台灣下一代的羽球奠定基礎。

國立基隆高中校長鍾定先表示，很開心基中校友李洋再奪金牌，「基中之光」實至名歸！前次東京奧運羽球男雙奪金，國立基中即接獲通知，提報青少年羽球訓練中心計畫，目前仍在國家發展委員會審理中。

謝國樑指出，基隆高中青少年羽球訓練中心申請中央重點單項運動訓練及競賽場館興（整）建計畫，國家發展委員會2024年1月5日函詢市府審提意見，市府於2024年1月12日函復表達樂見其成並且全力支持。

謝國樑表示，國立基隆高中羽球專項訓練館目前規畫總價計新台幣3億4,940萬8,054元，工程量體為地上3層、觀眾席位200席，是符合國家級標準的專業羽球場館。內部樓層規劃為1樓停車場、2樓分別為重量訓練室、韻律教室、運動防護室、多功能會議室及部分觀眾席位空間、3樓為12面羽球場，期盼中央可以加速核定。

教育處代理處長楊桂杰表示，選手的養成不易，黃金培育不能等，國立基隆高中羽球專項訓練館在中央經費核定後，始得於2025年進行規劃設計、2026至2027年工程發包施工，盼能在2027年12月工程完成取得使用執照正式啟用。

楊桂杰說，場館除提供基中及基隆市三級連貫培訓選手訓練空間外，也將作為青少年潛優選手培訓交流專屬場地，以系統性的作為來提升優秀青少年選手的培育效能，培訓空檔場地可做為國內競賽之用，甚至假日開放市民使用，以創造更具效益的使用效能，讓台灣羽球能持續紮根，培育出更多位像李洋一樣優秀的羽球選手，為國家爭光！

►聽Podcast ＃我在案發現場

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